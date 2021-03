LM: Guardiola hráčom po postupe cez Gladbach: Zabudnite na minulosť

Manchester 17. marca (TASR) - Manchester City "vybavil" osemfinálovú odvetu Ligy majstrov proti futbalistom Borussie Mönchengladbach v úvodnej 20-minútovke, keď si vďaka presným zásahom Kevina De Bruyneho a Ilkaya Gündogana vytvoril dvojgólový náskok. V ďalšom priebehu stretnutia už gól nepadol a anglický tím dosiahol navlas rovnaký triumf ako v prvom meraní síl. Oba zápasy sa vzhľadom na cestovné obmedzenia v súvislosti s pandémiou koronavírusu hrali v Puskásovej aréne v Budapešti.



Tréner suverénneho lídra anglickej ligy Pep Guardiola po postupe povedal svojim zverencom, aby sa nezaťažovali minulosťou v Lige majstrov, v ktorej zatiaľ City neurobili dieru do sveta. Španielsky kouč sa tešil zo zisku "ušatej trofeje" raz ako hráč Barcelony (1991/1992) a neskôr dvakrát v pozícii trénera katalánskeho veľkoklubu (2008/2009, 2010/2011). S Bayernom Mníchov a neskôr s Manchestrom City, ktorý vedie od roku 2016, sa mu na trón nepodarilo vystúpiť.



V troch predošlých ročníkoch neprešli "Citizens" pod jeho vedením cez brány štvrťfinále LM. Ich maximom tak zostáva semifinále zo sezóny 2015/2016, v ktorom prehrali s neskorším víťazom Realom Madrid. "Čo sa stalo v minulosti, je už zabudnuté. V šatni som povedal hráčom, aby sa nezaťažovali tým, čo bolo. Je tu nová výzva, nová príležitosť. Musíme byť dobre pripravení čeliť najlepším tímom v Európe. Štvrťfinále je akousi deliacou čiarou medzi úspechom a neúspechom. Jeden nevydarený zápas, možno iba niekoľkominútový výpadok, môžu mať fatálne následky," vyhlásil podľa AFP Guardiola, ktorého zverenci si pripísali 24. víťazstvo v uplynulých 25 zápasoch vo všetkých súťažiach.



"Veľmi nám pomohol vydarený vstup do zápasu okorenený dvoma gólmi. V úvode na nás súper vyštartoval, ale boli sme trpezliví. Vedeli sme, že poznajúc výsledok prvého zápasu musia otvoriť hru a to sa aj stalo. Počkali sme si na šance, ktoré sme chladnokrvne premenili. Za stavu 2:0 sme už kontrolovali dianie na ihrisku. Z víťazstva a postupu máme radosť. Teší nás aj skutočnosť, že sme ušetrili sily do ďalších zápasov," poznamenal De Bruyne. "Citizens" v porovnaní s minulými rokmi zlepšili defenzívnu činnosť, aktuálne ťahajú druhú najdlhšiu sériu v histórii LM bez inkasovaného gólu, ktorá trvá 706 minút. Rekord drží Arsenal Londýn (2005/2006) s 995 minútami.



Herné trápenie Borussie pokračovalo aj v utorok v maďarskej metropole. Od 15. februára, keď tréner Marco Rose oznámil, že od budúcej sezóny zasadne na lavičku Dortmundu, prehralo mužstvo všetkých sedem zápasov. "Nedokázali sme súpera ničím prekvapiť. V oboch zápasoch sme jasne ťahali za kratší koniec. Kvalita Manchestru City sa prejavila, nie nadarmo ho v tejto sezóne pasujú za najväčšieho favorita na zisk trofeje Ligy majstrov. V útoku sme toho nedokázali veľa vymyslieť, ale jedným dychom treba povedať aj to, že sme hrali sme proti dobre namazanému stroju. Nemáme si čo vyčítať," vyhlásil kapitán Borussie Lars Stindl.



Meno súpera v ďalšej fáze sa Manchester City dozvie v piatok 19. marca v Nyone, kde sa uskutoční žreb štvrťfinále, semifinále a finále LM. Medzi najlepších osem tímov súťaže už postúpili Borussia Dortmund, FC Porto, FC Liverpool, Paríž SG a v utorok večer spolu s Manchestrom City aj Real Madrid. Osmičku štvrťfinalistov skompletizovali stredajšie zápasy Bayern Mníchov - Lazio Rím a Chelsea Londýn - Atletico Madrid.