LM: Inter Miláno prvým finalistom, v odvete zdolal Barcelonu 4:3 pp

Hráč FC Barcelony Pau Cubarsi fauluje Lautara Martineza (vľavo) z Interu Miláno počas semifinále Ligy majstrov Inter Miláno - FC Barcelona v Miláne v utorok 6. mája 2025. Foto: TASR/AP

odveta semifinále Ligy majstrov



Inter Miláno - FC Barcelona 4:3 pp (3:3, 2:0)



Góly: 22. Lautaro Martinez, 45+1. Calhanoglu, 90+3. Accerbi, 99. Frattesi - 54. Garcia, 60. Olmo, 88. Raphinha. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), ŽK: Calhanoglu, Nchitarjan, Accerbi, Augusto, Bastoni - Inigo Martinez



Inter: Sommer - Bisseck (72. Darmjan), Acerbi, Bastoni - Dumfries (109. De Vrij), Barella, Calhanoglu (79. Frattesi), Mchitarjan (79. Zielinski), Dimarco (56. Augusto) - Thuram, Lautaro Martinez



Barcelona: Szczesny - Garcia (99. Fort), Cubarsi (106. Victor), Inigo Martinez (75. Araujo), Martin - De Jong, Pedri (106. Gavi) - Yamal, Olmo (93. Lopez), Raphinha - Torres (90+1. Lewandowski)



/prvý zápas: 3:3, Inter postúpil do finále/

Miláno 6. mája (TASR) - Futbalisti Interu Miláno sa stali prvými finalistami Ligy majstrov 2024/2025. V utorkovej odvete semifinále zvíťazili na domácej pôde na San Sire nad FC Barcelona 4:3 po predĺžení. V úvodnom zápase sa zrodila remíza 3:3. O postupe Interu, ktorý v druhom polčase prišiel o dvojgólový náskok a na 3:3 vyrovnal v nadstavenom čase, rozhodol v 99. minúte Davide Frattesi.Inter nastúpi vo finále 31. mája v mníchovskej Alianz aréne proti víťazovi semifinálovej konfrontácie medzi Parížom Saint-Germain a Arsenalom. V úvodnom dueli triumfoval francúzsky šampión v Londýne 1:0, odveta je na programe v stredu 7. mája o 21.00 h v Parku princov. Inter si zahrá vo finále najprestížnejšej európskej klubovej súťaže po dvojročnej prestávke, v máji 2023 prehral v dueli o trofej s Manchestrom City 0:1.Barcelona bola v úvode zápasu v Miláne aktívnejšia. Raphinha to skúšal prihrávkou na Torresa, ale brankár Interu Sommer včas vybehol. Inter prvýkrát pohrozil v 14. minúte. Thuram sa ocitol sám pred Szczesnym, ktorého neprekonal, ale prípadný gól by nebol platil pre ofsajd. V 22. minúte sa však domáci fanúšikovia dočkali. Po chybe barcelonskej obrany sa dostal k lopte Dumfries, na ľavej strane našiel Lautara Martineza a uzdravený kapitán Interu umiestnil loptu do odkrytej časti bránky - 1:0. Barcelona mohla krátko na to vyrovnať, no Olmo nezakončil presne, neujala sa ani strela Yamala. V 42. minúte Cubarsi sklzom zastavil v šestnástke Lautara Martineza. Poľský hlavný rozhodca Marciniak konzultoval celú situáciu s VAR a nariadil penaltu, ktorú Calhanoglu s istotou premenil - 2:0.Druhý polčas začala Barcelona veľkým náporom. Po zákroku Bastoniho na Yamala sa hostia dožadovali pokutového kopu, ale Marciniak nechal pokračovať v hre. V 52. minúte po hlavičke stopéra Interu Accerbiho síce lopta skončila v sieti, no gól neplatil pre postavenie mimo hry. O dve minúty neskôr udrela Barcelona, keď sa po centri Martina presadil Garcia - 2:1. Onedlho mohlo byť po rýchlom brejku hostí vyrovnané, no Garciovi zmaril ďalšiu gólovú radosť skvelým zákrokom Sommer. V 60. minúte však Olmo zužitkoval center Martina a hlavou vyrovnal na 2:2. Barcelona pokračovala v útočnej aktivite a po strele Yamala bol opäť v permanencii Sommer. V 88. minúte Raphinha z dorážky prekonal Sommera a Barcelona bola blízko k postupu do finále. V tretej minúte nadstaveného času však Accerbi po prihrávke Dumfriesa prudkou strelou pod brvno vyrovnal na 3:3 a poslal zápas do predĺženia. V ňom Inter opäť strhol vedenie na svoju stranu, keď voľný Frattesi v 99. minúte využil chaos v obrane Barcelony a presnou strelou prekonal Szczesneho. V druhej časti predĺženia Barcelona Inter zatlačila, no vďaka Sommerovi si "nerazzurri" udržali tesný náskok.