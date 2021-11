LM: Inter Miláno so Škriniarom zdolal Šachtar 2:0, hrdinom Džeko

Sumáre stredajších zápasov 5. kola skupinovej fázy LM:



C-skupina:



Besiktas Istanbul - Ajax Amsterdam 1:2 (1:0)

Góly: 22. Ghezzal (z 11 m) - 54. a 69. Haller

Rozhodoval: Peljto (Bah)



D-skupina:



Inter Miláno - Šachtar Doneck 2:0 (0:0)

Góly: 62. a 67- Džeko, Rozhodoval: Hategan (Rum.)

/M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/

Bratislava 24. novembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom zvíťazili v stredajšom dueli D-skupiny Ligy majstrov nad Šachtarom Doneck 2:0. Oba góly vsietil bosniansky útočník Edin Džeko. Inter mohol už v stredu večer postúpiť do osemfinále v prípade víťazstva či remízy Realu Madrid na pôde Šeriffu Tiraspoľ.Taliansky šampión bol od začiatku duelu do Šachtarom aktívnejší. V 12. minúte mohol otvoriť skóre Barella, v dobrej pozícii však prestrelil bránku. V 24. minúte strela Perišiča síce skončila v sieti, gól však neplatil pre ofsajd. Dve príležitosti Džeka zneškodnil výbornými zákrokmi Trubin V úvode druhého polčasu Interu neuznali ďalší gól, keď rozhodca usúdil, že Martinez si pri akcii pomohol faulom. V 61. minúte sa však už domáci fanúšikovia dočkali. Džeko sa dostal k odrazenej lopte a prudkou strelou prekonal Trubina. Bosniansky kanonier bol pri chuti a v 67. minúte zvýšil na 2:0, keď zostal osamotený na zadnej žrdi- Hostia mohli v závere znížiť, Dodo však trafil iba žrď. V C-skupine zvíťazil už istý osemfinalista Ajax Amsterdam na pôde Besiktasu Istanbul 2:1. O triumfe holandského majstra rozhodol dvoma gólmi v druhom polčase reprezentant Pobrežia Slonoviny Sebastien Haller.