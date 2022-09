Liga majstrov: Inter Miláno so Škriniarom zvíťazil v Plzni

Na snímke v popredí sprava slovenský obranca Interu Milan Škriniar, hráč Bayernu Leroy Sane a hráč Interu Marcelo Brozovič v zápase C-skupiny 1. kola skupinovej fázy Ligy majstrov vo futbale Inter Miláno - Bayern Mníchov v Miláne 7. septembra 2022. Foto: TASR/AP



Liga majstrov - 2. kolo, sumáre:



C-skupina:



Viktoria Plzeň - Inter Miláno 0:2 (0:1)

Góly: 20. Džeko, 71. Dumfries. ČK: 60. Bucha (Plzeň). Rozhodoval: Schärer (Švaj.)

/E. Jirka hral od 71. min, M. Tvrdoň (obaja Plzeň) bol na lavičke náhradníkov - M. Škriniar (Inter) odohral celé stretnutie/





D-skupina:



Sporting Lisabon - Tottenham Hotspur 2:0 (0:0)

Góly: 90. Paulinho, 90.+3 Arthur Gomes. Rozhodoval: Jovanovič (Srb.)



Bratislava 13. septembra (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v základnej zostave s Milanom Škriniarom zvíťazili v utorňajšom stretnutí C-skupiny Ligy majstrov na štadióne Viktorie Plzeň 2:0. Slovenský obranca odohral v drese hostí celý zápas, krídelník Erik Jirka nastúpil za domácich v 71. minúte a brankár Marián Tvrdoň presedel duel na lavičke náhradníkov. Strelecky sa presadili Edin Džeko a Denzel Dumfries.Džeko otvoril skóre v 20. minúte krížnou strelou k pravej žrdi po prihrávke Joaquina Correu. Ten istý hráč mohol krátko pred polčasovou prestávkou pridať aj druhý zásah, no po rýchlom protiútoku ho tentoraz vychytal brankár Jindřich Staněk. Inter mal veľkú šancu aj tesne po zmene strán, Alessandro Bastoni odcentroval z priameho kopu do šestnástky, kde hlavičkoval Robin Gosens, Staněk vyrazil loptu a dorážku Škriniara zblokoval Václav Jemelka na roh. Nádeje Plzenčanov na lepší výsledok podkopal Pavel Bucha, ktorý videl v 60. minúte červenú kartu za faul na Nicola Barellu. Trest prišiel o jedenásť minút neskôr, keď Džeko potiahol od polovice ihriska ďalšiu rýchlo kontru, vyčkal na spoluhráčov a prihral nabiehajúcemu Dumfriesovi, ktorý prekonal domáceho brankára. Jeho náprotivok Andre Onana sa zapotil až v závere po hlavičke striedajúceho Fortunea Basseyho. Milánčania si po úvodnej prehre s Bayernom Mníchov 0:2 pripísali do tabuľky prvé tri body. Úradujúci český šampión si musí na bodový zápis počkať, v prvom kole prehral na pôde FC Barcelona vysoko 1:5.Sporting Lisabon zdolal v D-skupine Tottenham Hotspur 2:0. O výsledku rozhodli na konci zápasu Paulinho a Arthur Gomes. Portugalský zástupca má po dvoch kolách na konte plný počet bodov a skóre 5:0, anglickému klubu zostali po prvej prehre tri body.