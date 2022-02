LM: Inter prehral doma s Liverpoolom, Salzburg remizoval s Bayernom

Futbalista Salzburgu Chukwubuike Adamu (vľavo) sa teší po strelení úvodného gólu počas 1. zápasu osemfinále Ligy majstrov RB Salzburg - Bayern Mníchov v Salzburgu v stredu 16. februára 2022. Foto: TASR/AP

1. osemfinálové zápasy LM 2021/2022 - polčasové sumáre:

FC Salzburg - Bayern Mníchov 1:1 (1:0)



Góly: 21. Adamu - 90. Coman. Rozhodoval: Oliver (Angl.), ŽK: Kohm - Coman, Sabitzer



Salzburg: Köhn - Kristensen, Solet, Wöber, Ulmer - Capaldo, Camara, Seiwald (80. Sučič), Aaronson - Adeyemi (87. Kjaergaard), Okafor (12. Adamu)

Bayern: Ulreich - L. Hernandez, Süle, Pavard - Tolisso (80. Sabitzer), Kimmich - Coman, Sane, Müller, Gnabry (77. Choupo-Moting) - Lewandowski



Inter Miláno - FC Liverpool 0:2 (0:0)



Góly: 75. Firmino, 83. Salah. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), bez kariet



Inter: Handanovič - ŠKRINIAR, De Vrij (88. Ranocchia), Bastoni (90.+1. Dimarco) - Dumfries (88. Darmian), Vidal (89. Gagliardini), Brozovič, Calhanoglu, Perišič - Džeko, L. Martinez (70. A. Sanchez)

Liverpool: Allison Becker - Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson - Fabinho (59. Henderson), Alcantara (86. Milner), Elliott (60. Keita) - Salah, Jota (46. Firmino), Mane (59. L. Diaz)

Bratislava 16. februára (TASR) - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským obrancom Milanom Škriniarom prehrali v úvodnom stretnutí osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 na domácom trávniku s FC Liverpool 0:2. V druhom utorňajšom stretnutí hráči FC Salzburg remizovali s Bayernom Mníchov 1:1.Inter Miláno čakal na účasť vo vyraďovacej časti 10 rokov a od úvodných minút pociťoval, že má proti sebe silného súpera, ktorý vedel zahroziť predovšetkým zo štandardiek. Skóre mohol otvoriť v 14. min Sadio Mane po priamom kope, no hlavičkoval nad. O dve minúty sa dostali k svojej prvej šanci aj domáci, no Calhanoglu z veľkého uhla namieril len do brvna. Čerstvý majster Afriky Mane sa aj po oslavách historického triumfu Senegalu ukázal vo výbornej forme a v 23. min sa takmer postaral o gól mesiaca. Jeho exportné nožničky z malého vápna však skončili iba v bočnej sieti.Po zmene strán ukázal snahu skórovať Inter, ktorý hrozil z rýchlych protiútokov. V 53. min hľadal Perišič centrom v dobrej pozícii Martineza, no tomu sa nepodarilo dostať loptu do siete. Po hodine hry prekonal brankára Allisona po samostatnom úniku Džeko, no rozhodcovia sa zhodli, že reprezentant Bosny a Hercegoviny sa tesne nedokázal vyhnúť ofsajdovej pasci. Liverpool tak udrel zo svojej najsilnejšej zbrane, štandardných situácií. V 75. min hlavičkoval presne Firmino, keď ho neustrážil Bastoni. Druhý gól pridal Salah po priamom kope v 83. minúte.Duel v Salzburgu sa pre rakúskeho majstra začal nešťastne. Už v 12. min musel opustiť ihrisko zranený útočník Okafor a na jeho miesto nastúpil Chukwubuike Adamu. Dvadsaťročný reprezentant Rakúska narodený v Nigérii sa však zmenil v nečakaný tromf. V 21. min sa k nemu dostala lopta pri rýchlom prechode do útoku domácich a z hranice šestnástky obhodil brankára Ulreicha, ktorý prvýkrát v prebiehajúcom ročníku Ligy majstrov musel zastúpiť Manuela Neuera, laborujúceho so zranením kolena.Rakúsky šampión sa po presnom zásahu neuzavrel do obrany. Naďalej vyrážal do rýchlych protiútokov a v 49. min mohol skórovať Seiwald, no Ulreich jeho umiestnenú strelu k žrdi pokryl. Šancu zvýšiť mal aj v 81. min Adeyemi, no Ulreich vyrazil jeho strelu a Adamu z dorážky neskóroval. Líder nemeckej bundesligy napokon z Rakúska s prehrou neodišiel. V 90. min sa v preplnenej šestnástke dostala lopta ku Comanovi a ten vyrovnal na konečných 1:1.