LM: Inter viedol v polčase v Dortmunde, Liverpool hral s Genkom

4. kolo skupinovej fázy LM - polčasové sumáre:



E-skupina:



FC Liverpool - KRC Genk 1:1



Góly: 14. Wijnaldum - 41. Samata. Rozhodovali: Kružliak - Somolani, Hancko (všetci SR)



/P. Hrošovský nastúpil v základnej zostave hostí/





SSC Neapol - Red Bull Salzburg 1:1



Góly: 44. Lozano - 11. Haaland (z 11 m)



Rozhodoval: Marciniak (Poľ.)





F-skupina:



FC Barcelona - Slavia Praha 0:0 - konečný výsledok



Rozhodoval: Oliver (Angl.)





Borussia Dortmund - Inter Miláno 0:2



Góly: 5. Martinez, 40. Vecino. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



/M. Škriniar nastúpil v základnej zostave hostí, dostal ŽK/





G-skupina:



Zenit Petrohrad - RB Lipsko 0:2 (0:1) - konečný výsledok



Góly: 45.+5 Demme, 63. Sabitzer. Rozhodoval: Grinfeld (Izr.)



/R. Mak bol na lavičke domácich/





Olympique Lyon - Benfica Lisabon 2:0



Góly: 4. Andersen, 33. Depay. Rozhodoval: Kuipers (Hol.)





H-skupina:



Chelsea Londýn - Ajax Amsterdam 1:3



Góly: 5. Jorginho (z 11 m) - 2. Abraham (vlastný), 20. Promes, 35. Kepa (vlastný). Rozhodoval: Rocchi (Tal.)





FC Valencia - OSC Lille 0:1



Gól: 25. Osimhen. Rozhodoval: Karasjov (Rus.)



Bratislava 5. novembra (TASR) – Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Milanom Škriniarom viedli po prvom polčase utorňajšieho zápasu F-skupiny Ligy majstrov na ihrisku Borussie Dortmund 2:0. Už v 5. minúte sa po individuálnej akcii presadil Lautaro Martinez, druhý zásah pridal Matias Vecino. Škriniar videl v 30. minúte žltú kartu za držanie.FC Liverpool hral v E-skupine na Anfielde po polčase s Genkom 1:1. Po zmätku v obrane súpera sa najskôr zblízka presadil domáci Georginio Wijnaldum, v 41. minúte vyrovnal po rohu hlavou Mbwana Samata. Za hostí nastúpil od začiatku stredopoliar Patrik Hrošovský, zápas mali pod palcom slovenskí rozhodcovia na čele s hlavným Ivanom Kružliakom.Už v utorok si ako prví mohli postup do osemfinále zabezpečiť futbalisti SSC Neapol, ktorí po prvom polčase hrali so Salzburgom nerozhodne 1:1. Z penalty za hostí skóroval v 11. minúte najlepší strelec súťaže Erling Haaland (7 gólov), krátko pred prestávkou vyrovnal Hirving Lozano.Ajax Amsterdam si v prvom polčase utvoril na ihrisku Chelsea Londýn dvojgólový náskok 3:1, aj s prispením vlastných gólov Tammyho Abrahama a brankára Kepu Arrizabalagu, ktorý si po žrdi zrazil loptu tvárou do siete.