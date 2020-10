LM: Juventus v úvodnom vystúpení zvíťazil nad Dynamom Kyjev

1. kolo skupinovej fázy LM 2020/2021 - sumáre:



F-skupina:



Zenit Petrohrad - FC Bruggy 1:2 (0:0)



Góly: 74. Horvath (vlastný) - 63. Dennis, 90.+3 De Ketelaere. Rozhodoval: Bastien (Fr.)







G-skupina:



Dynamo Kyjev - Juventus Turín 0:2 (0:0)



Góly: 46. a 84 Morata. Rozhodoval: Hategan (Rum.)



Bratislava 20. októbra (TASR) - Futbalisti Juventusu Turín vstúpili úspešne do novej sezóny Ligy majstrov. V utorkovom úvodnom zápase G-skupiny zvíťazili nad domácim Dynamom Kyjev 2:0. V dueli F-skupiny Zenit Petrohrad prehral na svojej pôde s FC Bruggy 1:2.Juventus sa musel zaobísť bez Cristiana Ronalda. Portugalský útočník je v karanténe po tom, ako mal počas reprezentačného zrazu pozitívny test na koronavírus. Tréner Andrea Pirlo musel riešiť ďalšie komplikácie v úvode duelu, keď sa zranil obranca Giorgio Chiellini, na jeho miesto nastúpil Merih Demiral. Juventus mal v prvom polčase viacero príležitostí, ale pokus Federica Chiesu zlikvidoval Heorhi Buščan. Turínčania sa dočkali v úvode druhého polčasu. Strelu Dejana Kulusevkého ešte brankár domácich vyrazil, ale na dorážajúceho Alvara Moratu už nemal nárok. Španielsky útočník pridal aj gólovú poistku, keď si v závere duelu nabehol na center Juana Cuadrada a z bezprostrednej blízkosti nedal domácemu brankárovi šancu.Zenit nezvládol vstup do F-skupiny, keď doma podľahol Bruggám 1:2. Skóre duelu otvoril v druhom polčase Emmanuel Dennis. Domácim sa podarilo vyrovnať, strela Dejana Lovrena z diaľky sa odrazila od žrde do hlavy brankára Ethana Horvatha a za bránkovú čiaru. Hostia sa radovali z plného počtu bodov, na konci akcie na jeden dotyk bol v tretej minúte nadstaveného času Charles de Ketelaere.