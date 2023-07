LM: Klaksvík chce po vyradení Ferencvárosu zaskočiť aj švédsky Häcken

úvodné zápasy 2. predkola LM /časy sú v SELČ/:



utorok 25. júla:



18.00 HJK Helsinki - Molde FK



18.00 Žalgiris Vilnius - Galatasaray



20.00 Dinamo Záhreb - FC Astana



20.00 Dnipro-1 - Panathinaikos



20.30 Servette - K.R.C. Genk



21.00 HŠK Zrinjski Mostar - ŠK SLOVAN BRATISLAVA /rozhoduje: Van Driessche (Belg.)/



21.15 Breidablik - FC Kodaň







streda 26. júla:



19.00 Aris Limassol - BATE Borisov



19.00 Šeriff Tiraspoľ - Maccabi Haifa



20.15 Raków Čenstochová - Karabach



20.45 KÍ Klaksvík - BK Häcken



20.45 Ludogorec Razgrad - Olimpija Ľubľana

Bratislava 24. júla (TASR) - Rolu favoritov budú chcieť potvrdiť v 2. predkole futbalovej Ligy majstrov turecký Galatasaray Istanbul či chorvátske Dinamo Záhreb. Najväčšie prekvapenie 1. predkola KÍ Klaksvík z Faerských ostrovov sa stretne so švédskym BK Häcken.Klaksvík uplynulý týždeň šokoval Ferencváros. Úradujúci maďarský majster v budapeštianskej Groupama aréne podľahol v odvete "trpaslíkovi" 0:3 aj napriek tomu, že hodnota jeho kádra je podľa transfermarkt.com takmer dvadsaťnásobne vyššia.Ústrednou postavou oboch duelov bol brankár Klaksvíku Jonathan Johansson. Tridsaťjedenročný Švéd v roku 2022 ukončil kariéru a pred tromi mesiacmi hrával iba pre radosť v piatej nórskej lige. Navyše nie na pozícii brankára, ale stredného obrancu. Johannson prišiel do Klaksvíku v polovici júna ako núdzová náhrada za zraneného Markusa Pettersena. Proti Ferencvárosu odchytal obe stretnutia, v ktorých ani raz neinkasoval. Klaksvík bude v druhom predkole čeliť švédskemu šampiónovi BK Häcken, ktorý vyradil waleský The New Saints. Prvý duel je na programe v stredu (20.45 SELČ) na pôde Faerčanov.O deň skôr sa odohrá väčšia porcia duelov vrátane zápasu slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava, ktorý sa stretne s HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny. Na košickom futbalovom štadióne odohrá svoj domáci duel ukrajinské Dnipro-1, ktoré čaká dvojzápas s gréckym vicemajstrom Panathinaikosom. Rolu favorita budú chcieť potvrdiť turecký Galatasaray na pôde litovského Žalgirisu Vilnius či chorvátske Dinamo Záhreb, ktoré sa stretne s kazašskou Astanou.