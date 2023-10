LM: Košice majú proti favorizovanému Mannheimu poslednú šancu bodovať

Doterajšie výsledky HC Košice v Lige majstrov:



EHC Biel-Bienne - Košice 3:1

Košice - Servette Ženeva 2:3

EC Red Bull Mníchov - Košice 5:2

Rapperswill-Jona Lakers - Košice 5:2

Košice - AIK Skelleftea 1:2



zostávajúci program HC Košice v LM:



streda, 10. októbra: Košice - Adler Mannheim /18.30/

Košice 17. októbra (TASR) - Zdvihnúť sa z posledného miesta tabuľky je jednoznačný cieľ hokejistov HC Košice pred ich posledným zápasom v Lige majstrov. Ako jediní z 24 tímov súťaže ešte nebodovali a dojem zo svojho účinkovania sa pokúsia napraviť v stredu od 18.30 proti jednému z najlepších mužstiev súťaže - nemeckému Adleru Mannheim. "Je to silný tím, ktorý hrá vo výbornej forme v Lige majstrov aj v domácej lige. Určite to nebude nič ľahké," povedal obranca "oceliarov" Jakub Ferenc.Košičania prehrali všetkých päť doterajších zápasov v LM a po predošlom neúspechu so švédskym AIK Skelleftea (1:2) prišli aj o teoretickú šancu postúpiť. Po tom, čo Bolzano pred týždňom remizovalo po riadnom hracom čase s fínskym Pelicans Lahti, sú "oceliari" jediní s nulou na konte. Cieľ pred stredajším zápasom je preto jednoznačný. "," povedal útočník Filip Krivošík.Hráči Mannheimu sú na opačnom póle tabuľky s istotou postupu do vyraďovacej fázy. Spoločne s jej lídrom Växjö sú jediné tímy, ktoré zvíťazili v štyroch z piatich zápasov. Adler stráca na švédske mužstvo jeden bod a jeho 8 inkasovaných gólov je najmenej spomedzi všetkých mužstiev. Adleru patrí priebežná druhá priečka aj v domácej súťaži DEL. Z uplynulých jedenástich súťažných zápasov zvíťazil v deviatich. Napriek rešpektu ku kvalitám súpera, v ktorého kádri je 10 hráčov so skúsenosťami z NHL, slovenský majster myslí na úspech.," poznamenal Ferenc.Košičania sa pokúsia o prvé víťazstvo slovenského tímu od septembra 2019, keď Banská Bystrica zdolala Red Bull Mníchov 3:2 po samostatných nájazdoch (s víťazným gólom súčasného útočníka Košíc Mareka Bartánusa). "Barani" prehrali následné tri zápasy, bratislavský Slovan podľahol vo všetkých svojich 12 dueloch v uplynulých dvoch sezónach a v súčte s piatimi prehrami "oceliarov" majú slovenské kluby už 20-zápasovú sériu bez víťazstva.