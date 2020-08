LM: Kouč Barcelony Setien pred osemfinálovou odvetou: Neapol je silný

Odvety osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 - SOBOTA, 21.00 SELČ

FC Barcelona - SSC Neapol

/prvý zápas 1:1, rozhoduje: Cüneyt Cakir (Tur.)/



Bayern Mníchov - FC Chelsea

/prvý zápas 3:0, rozhoduje: Ovidiu Hategan (Rum.)/

Bratislava 8. augusta (TASR) - Futbalisti FC Barcelona budú v sobotňajšej odvete osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 bojovať o účasť na finálovom turnaji v Lisabone proti SSC Neapol v kádri so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom. V prvom zápase sa zrodila remíza 1:1. Blízko k postupu má Bayern Mníchov, ktorý hostí FC Chelsea a k dobru má výsledok 3:0 z prvého duelu ešte z februára. Obe stretnutia majú začiatok o 21.00 SELČ a budú sa hrať na prázdnych štadiónoch.Barcelone sa nevydaril súboj o titul s Realom Madrid v španielskej lige a napraviť chuť si chce v Lige majstrov, ktorú naposledy vyhrala v roku 2015. Po remíze 1:1 v prvom dueli v Neapole má mierne navrch, ale stále nič isté.uviedol kouč Barcelony Quique Setien. Po zdravotných problémoch už začali v závere júla trénovať francúzski legionári v službách Barcelony Ousmane Dembele, Antoine Griezmann a Clement Lenglet, no ich nasadenie na celý zápas je stále otázne. Absentovať budú s istotou Arturo Vidal a Sergio Busquets pre trest i Samuel Umtiti a Ronald Araujo pre zranenia.Neapol už má vo vrecku jednu sezónnu trofej za víťazstvo v Talianskom pohári. "načrtol zápasovú stratégiu kouč Gennaro Gattuso, ktorému bude chýbať zranený obranca Kostas Manolas. Neapol žiadal o presunutie odvety do Lisabonu, pretože prezident klubu Aurelio De Laurentiis vyjadril obavy z nárastu nových prípadov nákazy koronavírusom v Katalánsku. UEFA ale potvrdila Camp Nou ako dejisko súboja.Bayern už s možnosťou osemfinálového konca nepočíta, na nedeľu má mužstvo naplánovaný odlet do portugalského Algarve. Po triumfe 3:0 v Londýne by odveta s Chelsea mala byť formalitou, Bavori navyše po reštarte sezóny ukázali excelentnú formu jedenástimi víťazstvami za sebou a ziskom domáceho double. Celkovo ťahajú zverenci Hansiho Flicka 17-zápasovú víťaznú šnúru a neprehrali v 26 dueloch od začiatku decembra minulého roka. Kanonier Robert Lewandowski dal v sezóne už 51 gólov a s jedenástimi je na čele tabuľky strelcov LM. Absentovať bude pre zranenie členka francúzsky obranca Benjamin Pavard. Bayern už myslí na štvrťfinále s úspešnejším zo súboja Barcelona - Neapol. Chelsea splnila základný cieľ umiestnením v prvej štvorici v Premier League. Minulý víkend prehrala vo finále FA Cupu s mestským rivalom Arsenalom a pred súbojom s Bayernom prišla aj o zranených Cesara Azpilicuetu, Christiana Pulisica a Pedra Rodrigueza. Mimo hry sú aj Marcos Alonso, Jorginho a Ruben Loftus-Cheek.Tréner Bayernu Hansi Flick vie, ako pripraviť mužstvo na duely vyraďovacej časti. V roku 2014 bol asistentom kouča Joachima Löwa na MS v Brazílii, kde Nemci získali štvrtý titul majstrov sveta, "Bayern výborne zvládol povinné úlohy, vyhral bundesligu a triumfoval v Nemeckom pohári. Teraz máme šancu dosiahnuť niečo výnimočné. Všetci túžime po zisku treble," priznal Flick.