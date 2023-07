LM: Kucka s ČK za uhryznutie súpera, tréner Weiss: Potrestal sa sám

Bratislava 13. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava nepotvrdili v stredajšom úvodnom zápase 1. predkola Ligy majstrov úlohu favorita, keď na domácej pôde iba remizovali s luxemburským FC Swift Hesperange 1:1. Jediný gól slovenského šampióna strelil kapitán Vladimír Weiss ml., ktorý v 25. minúte vyrovnal na 1:1. Jeho tím odohral celý druhý polčas v početnej nevýhode po tom, ako Juraj Kucka dostal červenú kartu za uhryznutie súpera.



Slovan nepodal presvedčivý výkon najmä v úvodnom dejstve. Z pokutového kopu ho potrestal v 22. minúte kapitán hostí Dominik Stolz. Weiss ml. o chvíľu na to vyrovnal z priameho kopu. Pred prestávkou rástla nervozita na oboch stranách a výsledkom bola červená karta pre Kucku za nešportové správanie. Slovenského reprezentanta fauloval Nego Ekofo, ktorý na neho dopadol. V tom momente mal skúsený stredopoliar pohrýzť súpera. Ekofo okamžite ukazoval arbitrom odtlačok chrupu na ľavom boku. Rozhodca vylúčil Kucku po tom, ako si inkriminovaný moment pozrel na videu. "Hral som futbal a viem ho pochopiť. On a Vlado boli pred zápasom zrejme premotivovaní. Vyčítať mu to nebudem, poznám ho a viem, že robí maximum. Potrestal sa sám. Mužstvo hralo dobre aj bez neho, Savvidis s Kankavom odviedli množstvo práce a dobre sme bránili aj krídelné priestory. Súper už potom nehral na víťazstvo," uviedol tréner Slovana Vladimír Weiss st. na pozápasovej tlačovej konferencii.



Pred stretnutím hovoril o náročnej príprave na súpera - Hesperange nepoznal a informácie o luxemburskom majstrovi boli ťažko dostupné. V príprave na zápas vychádzal z pôsobenia svojho náprotivka Carlosa Fangueira v klube Dudelange: "Presne s týmto modelom hral v Dudelange, dnes mal deväť nových hráčov. Vedia hrať futbal, dnes už sa vie každý pripraviť a dobre behať. Presne toto som očakával, my musíme mať lepšie štandardky, lepšiu ofenzívu a ukázať viac kvality. Potrebujeme ešte týždeň, verím, že to zvládneme."



Jeho slová potvrdil aj kapitán mužstva, podľa ktorého zväzovala tím aj nervozita. "Vedia hrať futbal, sú silní na lopte a veľmi agresívni. S tým sa musíme u nich vyrovnať. Dnes nám chýbalo sebavedomie na lopte, boli sme trocha nervózni. Na druhej strane, oni dobre pressovali a dohrávali súboje. Situáciu nám sťažoval aj rozhodca," povedal Weiss ml. Vývoj dvojzápasu prirovnal k rovnakej fáze v minulom ročníku - Slovan vtedy doma podobne zaváhal proti Dinamu Batumi. S gruzínskym súperom remizoval 0:0 a v dramatickom závere odvety vsietil práve on víťazný gól. Na konečných 2:1 skóroval priamo z rohového kopu. "Dnes som to trafil podobne ako minulý rok, len z druhej strany. Túto situáciu s múrom máme nacvičenú, som rád, že mi strela sadla. V druhom polčase sme sa asi trocha upokojili. Ani minulý rok sme nemali doma ideálny prvý zápas. Rovnako ako Batumi ukázal aj dnešný súper kvalitu. Na tejto úrovni už nie je ľahký súper," povedal Weiss ml. Pripomenul aj dobrú hru svojho tímu v početnej nevýhode: "Mali sme o hráča menej a oni si nevytvorili žiadnu veľkú šancu. Remíza je preto zaslúžená. Šancí sme mali viac my, škoda prihrávky na Čavriča, ktorá mi nevyšla. Musíme vziať všetky pozitíva a využiť to v odvete."







Slovan zaznamenal v tejto fáze Ligy majstrov rekordnú návštevu, duel sledovalo na Tehelnom poli 14.470 divákov. Fanúšikovia vrúcne privítali novú brankársku posilu Milana Borjana, ktorý prišiel do Slovana na ročné hosťovanie z Crvenej Zvezdy Belehrad. "Chcem poďakovať za privítanie, bolo to neuveriteľné. Preukázali mi veľký rešpekt. Moja úloha je odviesť čo najlepšiu prácu, nedostať žiadne góly, snažiť sa kontrolovať hru i tím a byť ten hráč, ktorý dodá ostatným energiu," povedal v mixzóne kanadský brankár. Okrem neho absolvoval súťažnú premiéru aj stredopoliar Kyriakos Savvidis, ktorý nastúpil v druhom polčase a bol súčasťou viacerých akcií. Zo striedajúcich hráčov sa blysol taktiež Aleksandar Čavrič, ktorého trápil niekoľko týždňov členok, no v stredu bol v nadstavenom čase veľmi blízko k víťaznému gólu.



"Prvý zápas v Slovane je vždy náročný. Savvidis nastúpil v druhom polčase výborne, Borjan si tiež odchytal svoje. Som rád, že ich ľudia privítali. Tolič aj Čavrič potrebujú ešte zhruba dva týždne, aby sa dostali do formy. Šetril som ich vedome, poznám ich kvalitu," povedal k posilám kormidelník Slovana. Aj on vidí paralely s pohárovými zápasmi z minulosti: "Z mužstva opadla v polčase ťarcha, ten pocit zodpovednosti. A v druhom dejstve sme museli niečo uhrať. Cez prestávku som prízvukoval potrebu trpezlivosti a že výsledok 1:1 nie je v tejto situácii zlý. Zažili sme to už niekoľkokrát a máme dosť skúsený káder, aby sme to tam zvládli. Aj keď to nebude jednoduché. Boli sme však kompaktnejší a nebezpečnejší v brejkoch, Čavrič priniesol zrýchlenie a s Vladom boli dobrí v krídelných priestoroch."



Kouč ešte pred zápasom hovoril o krátkej príprave, na ktorej mu navyše chýbalo mnoho hráčov. Ostrú premiéru by mal v Luxembursku absolvovať Kevin Wimmer, ktorý si v stredu odpykával kartový trest z Rapidu Viedeň. "Nie je to príprava, tu je tlak veľký. To však musíme zvládnuť. Z tohto pohľadu som spokojný s prístupom, mali sme aj šance, no musíme byť ešte lepší. Máme týždeň, lepšie mužstvo a lepších hráčov. Verím, že postúpime," povedal Weiss st. o odvete.



Záver stretnutia poznačil incident s jedným z domácich fanúšikov. Vbehol na hraciu plochu a chcel napadnúť hlavného rozhodcu Viktora Kopijevského.







Odveta prvého predkola Ligy majstrov je na programe v stredu 19. júla o 20.00 h na pôde Swiftu. V prípade triumfu Slovan nastúpi proti víťazovi dvojzápasu medzi FC Urartu a HŠK Zrinjski Mostar. V prípade vypadnutia ho čaká predkolo EKL proti zdolanému zo súboja medzi Häckenom (Švéd.) a The New Saints (Wal.).