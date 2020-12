LM: Lazio Rím remizovalo s FC Bruggy a postúpilo do osemfinále

6. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:



F-skupina



Lazio Rím - FC Bruggy 2:2 (2:1)

Góly: 12. Correa, 27. Immobile (z 11 m) - 18. Vormer, 76. Vanaken, rozhodoval: Cakir (Tur.), ČK: 39. Sobol (Bruggy) po druhej ŽK. D. Vavro nefiguroval na súpiske Lazia



Zenit Petrohrad - Borussia Dortmund 1:2 (1:0)

Góly: 16. Driussi - 68. Piszczek, 79. Witzel, rozhodoval: István Kovács (Rum.)



tabuľka



1. Borussia Dortmund 6 4 1 1 12:4 13 *

2. Lazio Rím 6 2 4 0 11:7 10 *

3. FC Bruggy 6 2 2 2 8:10 8 **

4. Zenit Petrohrad 6 0 1 5 4:13 2



* postup do osemfinále

** účasť v šestnásťfinále EL

Bratislava 8. decembra (TASR) - Futbalisti Lazia Rím sa prebojovali do osemfinále Ligy majstrov 2020/2021. V záverečnom šiestom vystúpení v F-skupine remizovali s FC Bruggy 2:1. Belgický tím, ktorý potreboval na postup víťazstvo, sa predsaví v šesťnásťfinále Európskej ligy UEFA. V druhom dueli skupiny prehral Zenit Petrohrad s Borussiou Dortmund 1:2.Lazio začalo aktívnejšie a v 12. minúte sa ujalo vedenia vďaka Joaquinovi Correovi, ktorý po strele Alberta skóroval do poloodkrytej bránky. Belgičania rýchlo vyrovnali zásluhou Ruuda Vormera, no v 27. minúte Lazio opäť získalo tesný náskok. Clinton Mata fauloval v šestnástke Cira Immobileho a najlepší kanonier uplynulého ročníka Serie A suverénne premenil penaltu. V závere polčasu musel ísť po druhej žltej karte predčasne do kabín obranca Brúg Eduard Sobol. Belgičania v 76. minúte vyrovnali po hlavičke Hansa Vanakena, tretí gól sa však už hosťom streliť nepodarilo. Slovenský obranca Denis Vavro nefiguroval na súpiske Lazia.Dortmund mal pred duelom v Petrohrade už osemfinále vo vrecku. Ruský tím sa už v tabuľke nemohol odlepiť z posledného štvrtého miesta. Zenit viedol od 18. minúty, keď sa presadil Sebastian Driussi. V druhom polčase otočili skóre Lukasz Piszczek a Axel Witzel. Útočník Borussie Youssoufa Moukoko sa stal vo veku 16 rokov a 18 dní najmladším hráčom, ktorý nastúpil v dueli LM. Na ihrisko sa dostal v 58. minúte. Doterajší rekord patril Celestineovi Babayarovi z Anderlechtu Brusel, ktorý bol v roku 1994 pri debute v LM o 69 dní mladší ako Moukoko.