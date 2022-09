LM: Levice o finále proti Karhu, Kovac: Energia príde v deň zápasu

Malaga 22. septembra (TASR) – Basketbalisti Patriotov Levice pokračujú v účinkovaní na kvalifikačnom turnaji Ligy majstrov v španielskej Malage. Po úspešne zvládnutom štvrťfinále zabojujú v piatok o 17.30 h proti fínskemu tímu Karhu Kauhajoki o postup do finále podujatia, na ktorom sa bojuje o jedinú miestenku v skupinovej fáze prestížnej súťaže.



Úvodná prekážka v podobe Egisu Körmend je zabudnutá, v rýchlom slede sa "žlto-zelení“ musia preladiť už na ďalšieho súpera. "Snažili sme sa urobiť maximum, aby sme získali čo najviac informácií. Niečo sa v rámci možností a času, ktoré sme mali, podarilo. To bude pre nás dôležité. Pozreli sme si hráčov, ktorých majú. Chceme sa čo najlepšie pripraviť, verím, že sa nám to podarí. Dôležité bude, aby sme to odmakali na palubovke,“ povedal pre TASR tréner Patriotov Michal Madzin.



Karhu vstupuje do kvalifikačných bojov až týmto stretnutím, môže za to vďačiť koeficientu fínskych tímov z európskych pohárov. Pre "medvede“ nie je Liga majstrov novinkou, celkovo štartujú v tejto súťaži tretíkrát, zatiaľ ani v jednom prípade neprešli kvalifikačným sitom. Najbližšie k tomu boli v sezóne 2018/2019, keď skončili v záverečnom kole. „Vždy sa po víťazstve ľahšie regeneruje, v družstve je super nálada. Sme radi, že pokračujeme a tešíme sa na stretnutie. Energia príde v deň zápasu. Čaká nás iný súper, s inou hrou. Videli sme dva ich zápasy. Hrajú skôr štýlom ´run-n-gun´, veľa trojok dávajú, majú dosť strelcov a hrajú 1 na 1. Myslím si, že budeme na nich pripravení,“ vyhlásil hráč Levíc Ben Kovac.



Za Kauhajoki hrá druhý rok ex-hráč Interu Bratislava Lee Skinner: „Levice sú dobre koučovaným tímom. Čo sme videli z ich zápasu s Körmendom, tak hrajú kolektívne. Jeden z hlavných faktorov tohto duelu môže byť to, kto bude viac disciplinovaný. Pre nás je to skvelá možnosť ukázať sa, kde sme ako tím. Bude fajn stretnúť s niektorými známymi tvárami, tešíme sa na túto výzvu.“



Fínskemu zástupcovi sa počas leta podarilo udržať veľkú väčšinu svojho majstrovského kolektívu, čo môže byť jedna z výhod pred súbojom s Patriotmi. „Levice hrali disciplinovane, tvrdo a šikovne v defenzíve, nedávali súperovi ľahké šance. Pre nás bude dôležité, aby sme si dobre posúvali loptu a nachádzali vhodné pozície. Musíme byť schopní vytvoriť tlak na hráčov, ktorí odohrali v stredu mnoho minút. Náš súper hrá nesebecky, treba si dávať pozor na viacerých hráčov,“ vyjadril sa tréner Karhu Janne Koskimiehen pre oficiálnu klubovú webstránku.



V prípade úspechu by si Levice zmerali vo finále sily s víťazom zápasu Unicaja Malaga – Heroes Den Bosch. "Bolo by krásne opäť postúpiť. Chceme o to bojovať. Uvidíme, či to vyjde,“ dodal Madzin.