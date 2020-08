LM: Liga majstrov ožije po piatich mesiacoch, vyvrcholí v Lisabone

Kalendár záveru sezóny LM 2019/2020 /všetky zápasy o 21.00 SELČ/:



odvety osemfinále na domácich štadiónoch:



7. augusta: Manchester City - Real Madrid (2:1), Juventus Turín - Olympique Lyon (0:1)



8. augusta: FC Barcelona - SSC Neapol (prvý zápas: 1:1), Bayern Mníchov - Chelsea Londýn (3:0)





finálový turnaj v Lisabone:



štvrťfinále:



1: 12. augusta: Atalanta Bergamo - Paríž Saint-Germain (Estádio da Luz)



2: 13. augusta: RB Lipsko - Atletico Madrid (Estádio José Alvalade)



3: 14. augusra: FC Barcelona/SSC Neapol - Bayern Mníchov/Chelsea Londýn (Estádio da Luz)



4: 15. augusta: Manchester City/Real Madrid - Juventus Turín/Olympique Lyon (Estádio José Alvalade)



semifinále:



18. augusta: víťaz 2. štvrťfinále - víťaz 1. štvrťfinále (Estádio da Luz)



19. augusta: víťaz 4. štvrťfinále - víťaz 3. štvrťfinále (Estádio José Alvalade)



finále:



23. augusta: víťaz 1. semifinále - víťaz 2. semifinále (Estádio da Luz)

Bratislava 6. augusta (TASR) - Futbalová Liga majstrov sa opäť rozbehne takmer po päťmesačnej pauze spôsobenej pandémiou nového koronavírusu. V piatok a sobotu sú na programe zvyšné štyri odvety osemfinále, najprestížnejšia klubová súťaž potom od 12. do 23. augusta vyvrcholí finálovým turnajom ôsmich tímov v Portugalsku.Posledným hracím dňom v Lige majstrov pred vynútenou prestávkou bol 11. marec, keď sa so súťažou rozlúčil obhajca trofeje FC Liverpool po domácej prehre 2:3 po predĺžení s Atleticom Madrid. Už o deň neskôr UEFA po zhoršení epidemiologickej situácie v Európe odložila zostávajúce osemfinálové odvety a napokon rozhodla o prerušení súťaže až do odvolania.Pandémia koronavírusu výrazne ohrozila dokončenie tejto edície Ligy majstrov, v júni však UEFA definitívne potvrdila, že ju v auguste dohrajú turnajovým spôsobom v Lisabone. Finále malo byť pôvodne 30. mája v Istanbule, hlavné mesto Turecka však zorganizuje záverečný súboj o trofej až o rok neskôr.tvrdí prezident UEFA Aleksander Čeferin.Európska futbalová únia už od prvotného prerušenia svojich súťaží pracovala na krízových scenároch. Európsky šampionát napokon odložila na budúci rok a do začiatku augusta umožnila dohrať domáce ligové a pohárové súťaže. To vytvorilo priestor uskutočniť v lete aj finálové miniturnaje Ligy majstrov a Európskej ligy.vyhlásil Čeferin pre agentúru AFP.Účasť na finálovom turnaji LM v Portugalsku už majú istú Paríž St. Germain, Atalanta Bergamo, Atletico Madrid a RB Lipsko. Ani jeden z týchto tímov ešte v histórii súťaž nevyhral. V osemfinále treba dohrať odvety štyroch dvojíc: Manchester City - Real Madrid (prvý zápas 2:1), Juventus Turín - Olympique Lyon (0:1), Bayern Mníchov - FC Chelsea (3:0), a FC Barcelona - SSC Neapol (1:1). Domáce tímy môžu usporiadať tieto odvety na svojich štadiónoch, ale na prázdnych štadiónoch. Portugalská metropola bude potom v domovských stánkoch Benficy a Sportingu v rámci finálového turnaja hostiť štvrťfinále, semifinále i finále. Vyvrcholenie je na programe v nedeľu 23. augusta na štadióne Estádio da Luz. Všetky duely na finálovom turnaji sa budú hrať na jeden zápas.Istými štvrťfinálovými dvojicami sú už RB Lipsko - Atletico Madrid, resp. Atalanta Bergamo - Paríž Saint-Germain. Úspešnejší z osemfinálovej dvojice FC Barcelona - SSC Neapol, v ktorom pôsobí slovenský reprezentant Stanislav Lobotka, si na záverečnom turnaji v Lisabone zahrá o postup do semifinále s postupujúcim z dua Bayern Mníchov - Chelsea Londýn. Štvrťfinálovým súperom víťaza súboja Manchester City/Real Madrid bude jeden z dvojice Juventus Turín/Olympique Lyon. Všetky zostávajúce zápasy LM budú mať úvodný výkop o 21.00 SELČ. Hrať sa bude za zatvorenými dverami podľa prísneho hygienického protokolu.Lídrom tabuľky strelcov v prebiehajúcej sezóne LM je útočník Bayernu Robert Lewandowski s 11 zásahmi, o jeden menej má na konte Erling Braut Haaland z už eliminovanej Borussie Dortmund. Za nimi je výrazný odstup a tak sa Lewandowski môže stať prvým Poliakom s honorom najlepšieho kanoniera európskej top klubovej súťaže. V uplynulých 12 sezónach si titul delili iba Cristiano Ronaldo a Lionel Messi, iba v ročníku 2014/2015 mal spoločne s nimi dvoma rovnaký počet gólov aj Neymar. Ronaldo i Messi dosiahli v tomto ročníku LM zatiaľ zhodne iba po dva presné zásahy.