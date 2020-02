LM: Lipsko umlčalo Tottenham, Mourinho: Sme zbraň bez nábojov

Londýn 20. februára (TASR) - Tréner futbalistov Tottenhamu Jose Mourinho nebol v jednoduchej situácii pred stredajším prvým zápasom osemfinále Ligy majstrov. Tesne pred stretnutím s Lipskom prišiel o Sona Heung-mina, ktorý si zlomil ruku, Harry Kane je dlhodobo mimo hry. V úvodnom zápase vyraďovacej fázy nemal k dispozícii žiadneho "čistokrvného" útočníka. Hostia výhodu využili a z Londýna si odviezli sľubný náskok 1:0.



Domácich síce viackrát podržal brankár Hugo Lloris, no predsa inkasoval, keď mu z jedenástky nedal šancu Timo Werner. Absenciu útočníkov v tíme Spurs bolo cítiť a sám Mourinho priznal, že zvyšok sezóny bude náročný. "Sme v zložitej situácii a najviac ma trápi, že to potrvá do konca tejto sezóny. V stredu to bolo ako ísť do boja so zbraňou, ale bez nábojov," povedal Mourinho, ktorého sklamal výkon všetkých ofenzívnych hráčov: "Lucas Moura bol úplne mŕtvy, Steven Bergwijn bol úplne mŕtvy a Giovani Lo Celso bol úplne mŕtvy." Po zranení sa síce pomaly vracia Eric Lamela, no jeho štart od začiatku nebol možný, rovnako aj Tanguya Ndombele nebol pripravený na plnú záťaž. "Viete koľko tréningov absolvoval Lamela? Nula," odpovedal Mourinho na otázku, prečo argentínsky ofenzívny stredopoliar nehral od začiatku. Nemohúcnosť domácich dokumentoval Dele Alli, ktorý po vystriedaní nahnevane odhodil fľašu s vodou. "Myslím si, že nebol spokojný so svojím výkonom," skonštatoval Mourinho.



Hoci Tottenhamu prvý zápas nevyšiel a z pohľadu ofenzívy je prognóza negatívna, portugalský tréner sa nevzdáva. "Ešte neviem, kto bude v útoku, ale garantujem vám ofenzívne divadlo," povedal Mourinho pre BBC. Rovnaký názor mal aj Lloris, ktorý nehľadal výhovorky: "Vedeli sme, v akej sme situácii. Prehrali sme, ale iba o gól. V Lipsku nám stačí skórovať a všetko sa môže zmeniť. Teraz sa musíme v krátkom čase otriasť a pripraviť sa."



Na ilúziu náskoku pred odvetou (10. marca) upozornili aj hostia. Trénera Lipska Juliana Nagelsmanna potešilo víťazstvo, no uvedomuje si, že stále nie je rozhodnuté. "Samozrejme, čisté konto je vždy dôležité. Vždy sa snažíme hrať ofenzívne, no tentoraz sme museli hrať hlbšie z obrany. Chceli sme čo najrýchlejšie otvoriť skóre, ale museli sme si dať pozor na splašenosť. Dosiahli sme dobrý výsledok, ale je to iba prvý zápas. Doma musíme zopakovať výkon a som si istý, že sa nám to podarí." Spokojnosť neskrýval ani autor jediného zásahu Timo Werner, no priznal, že ak by dokázali streliť ešte jeden gól, nálada by bola oveľa lepšia. "Pred jedenástkou som zahodil niekoľko šancí, ale stále som si veril. Som rád, že som takto pomohol tímu. Aj potom sme mali dosť príležitostí, škoda, že sme ich nevyužili. Napriek tomu sme odohrali dobrý zápas a som rád, že sme v závere súpera k ničomu nepustili," uviedol Werner pre portál uefa.com.