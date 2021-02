LM: Liverpool nedal Lipsku šancu, Henderson: Krok správnym smerom

Budapešť 17. februára (TASR) - Futbalisti Lipska sa museli vyrovnať s komplikáciami ešte pred samotným prvým zápasom osemfinále Ligy majstrov proti Liverpoolu. V úvodnom stretnutí mali mať výhodu domáceho prostredia, no nemecká vláda pre zmutovaný koronavírus uzavrela krajinu pre cestujúcich z Veľkej Británie a "býci" museli improvizovať. Náhradné dejisko v Budapešti im šťastie neprinieslo a v odvete budú doháňať dvojgólové manko po prehre 0:2.



Liverpoolu sa v domácej súťaži vôbec nedarí, na konte mali tri prehry za sebou a už ani sami v klube nepočítajú s obhajobou titulu. Navyše, v tejto fáze Ligy majstrov sa "The Reds" prekvapujúco až tak nedarí, keď vyhrali iba dva z predchádzajúcich šiestich duelov osemfinále. Zápas s Lipskom od začiatku kontrolovali hostia, ale vytúžených gólov sa dočkali až po zmene strán. V 53. minúte dosiahol svoj 24. gól v tejto sezóne Mohamed Salah a opäť minút neskôr Sadio Mane výrazne posunul Liverpool k účasti vo štvrťfinále. "Mnohí ľudia zrejme očakávali, že opäť zakopneme, ale chlapci si verili a som za to rád. Duel dopadol podľa našich predstáv a naozaj sme to potrebovali. Lipsko vie ozaj prekvapiť, ale dokázali sme ich udržať pod kontrolou," povedal pre BBC tréner Liverpoolu Jürgen Klopp.



Dôležitosť víťazstva si uvedomuje aj kapitán "The Reds" Jordan Henderson, no pripomenul, že zatiaľ nie je o ničom rozhodnuté: "Podali sme dobrý výkon, ale sme iba v polčase. Musíme pokračovať a bojovať. V tejto sezóne máme problémy, no spravili sme krok správnym smerom." Lipsko dokázalo v minulosti viackrát zaskočiť favorizovaných súperov, no podľa kormidelníka Juliana Nagelsmanna im tentoraz chýbala kontrola v strede pola a navyše ich zradila efektivita: "Málo sme držali loptu, navyše sme spravili dve veľké chyby, ktoré sa na tejto úrovni trestajú. Hoci sme si vypracovali šance, nedokázali sme ich premeniť. Premieňanie šancí bude ešte téma pred odvetou."



Tá ich čaká 10. marca v Liverpoole a Nagelsmann vie, že jeho zverencov čaká náročná úloha: "Musíme dať aspoň dva góly, aby sme si vynútili predĺženie, to určite nebude jednoduché, ale vydáme zo seba všetko. Liverpool sa na nás pripraví, ale my musíme byť sebavedomí, pretože neexistuje iná alternatíva." Zatiaľ nie sú indície, že by sa druhý zápas nemohol odohrať na Anfielde, ale súčasná pandémia všetkých naučila, že situácia sa môže zmeniť zo dňa na deň. Klopp však nechcel špekulovať a prízvukuje, že tím sa v každom prípade pripraví na odvetu najlepšie ako vie: "Máme tri týždne pred ďalším stretnutím. Musíme trénovať a kto vie, čo sa dovtedy stane."