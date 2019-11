LM: Liverpool o postup proti Salzburgu, rekordér Haaland: Máme šancu

Liverpool 28. decembra (TASR) - Liverpool nedokázal zvíťaziť ani v druhom zápase nad SSC Neapol a na postup do osemfinále Ligy majstrov musí čakať až do posledného 6. kola. V prvom stretnutí pod Vezuvom prehral 0:2 a v stredu doma uhral remízu 1:1.



V stretnutí mal prevahu v držaní lopty i streľbe, ale nedokázal ju pretaviť na tri body a definitívu účasti v osemfinále. Hostia sa ujali vedenia v 21. minúte, keď sa po prihrávke za obranu presadil z veľkého uhla Dries Mertens, po hodine hry vyrovnal na 1:1 hlavou z rohu Dejan Lovren.



"Nedokázali sme to spečatiť, ale je to Liga majstrov, je to vždy náročné. Je tu niekoľko výborných tímov, ale sme pozitívni, že sa to podarí," povedal o postupe kapitán Jordan Henderson.



Liverpool v zápase navyše prišiel o defenzívneho stredopoliara Fabinha, ktorý musel striedať už v 19. minúte pre zranenie členka. "Nechcem hovoriť, čo očakávam, pretože dúfam, že to nie je také vážne. No viac budeme vedieť možno až v piatok," uviedol Klopp s tým, že sa obáva, že Fabinho vypadne aj na časť decembra, v ktorom čaká Liverpool až deväť zápasov.



"The Reds" v záverečnom súboji zabojujú o postup so Salzburgom na jeho ihrisku, na prienik do osemfinále im stačí aj remíza. Liverpool má na konte desať bodov, Neapol o bod menej a rakúsky tím je so siedmimi na treťom mieste. Štvrtý Genk už nemôže postúpiť ani do Európskej ligy. Ak však v záverečnom kole zvíťazí v Neapole a zároveň sa podarí zvíťaziť Salzburgu, Taliani zostanú pred bránami osemfinále.



Salzburgu pri stredajšej výhre v Belgicku 4:1 opäť pomohol hviezdny mladík Erling Haaland, ktorý nastúpil zo striedačky v 62. minúte a zaznamenal gól i asistenciu. Devätnásťročný Nór sa tak stal prvým tínedžerom, ktorý skóroval v piatich dueloch LM v sérii, a na konte má už osem gólov. V prebiehajúcej sezóne súťaže je lepší len Robert Lewandowski z Bayernu (10). "Je to pekný rekord, ale ja sa o ne príliš nestarám. Podstatný je tím," citoval ho bleacherreport.com.



Haaland verí, že Salzburg má šancu na postup aj proti úradujúcemu šampiónovi Ligy majstrov. "Je to najlepší tím na svete, ale vieme, že sme doma silní a ak predvedieme náš najlepší výkon, máme šancu," dodal.



Za Genk hral v strede poľa slovenský reprezentant Patrik Hrošovský do 59. minúty.