LM: Liverpool rozložil Bergamo, Klopp: Moji chlapci hrali neuveriteľne

Bratislava 4. novembra (TASR) - Hoci sa v utorňajšom zápase D-skupiny Ligy majstrov 2020/2021 medzi Atalantou Bergamo a FC Liverpool čakala vyrovnaná partia, zrodil sa napokon hladký triumf hostí. Tréner Liverpoolu Jürgen Klopp po triumfe 5:0 vyzdvihol najmä spoluprácu svojich najväčších ofenzívnych opôr.



V prvom polčase zaznamenal dva góly Diogo Jota, po prestávke zavŕšil portugalský útočník hetrik. Okrem neho sa presadili aj Mohamed Salah a Sadio Mane. "V tomto zápase sa proti nám hralo ťažko. Nemyslím si, že by niekto mohol ubrániť trio Mane, Salaha a Jota. Hrali vynikajúco s podporou všetkých ostatných," uviedol Klopp pre portál uefa.com.



Kloppa potešil aj fakt, že jeho hráči eliminovali najväčšie zbrane Bergama: "Bol to výkon, ktorý sme potrebovali. Náš súper je naozaj silný a každému môže spôsobiť obrovské problémy, no moji chlapci hrali neuveriteľne. Vynikajúco v obrane i v útočnej línii. Organizácia v strede poľa, túžba, pripravenosť, to všetko sme mali na najvyššej úrovni. Naša obrana sa vysúvala, pretože sme vedeli, akú hrozbu predstavuje duo Luis Muriel a Duvan Zapata."



Tréner domácich Gian Piero Gasperini pochopiteľne nebol spokojný, hneval ho až priveľký výkonnostný rozdiel medzi oboma mužstvami: "Budeme sa musieť zamyslieť, pretože v minulej sezóne sme tiež prehrali s Manchestrom City 1:5. Ale vtedy to bolo to iné, pretože sme vedeli, že sa musíme zlepšovať. Rozdiel v tomto zápase bol obrovský, musíme sa zlepšiť takticky, štrukturálne. Išli sme do zápasu pozitívne naladení, uhrali sme predtým dva dobré výsledky a verili sme, že môžeme niečo uhrať aj s Liverpoolom. Ale rozdiel bol obrovský."



"The Reds" vedú tabuľku s plným bodovým ziskom. V druhom súboji skupiny uspel Ajax Amsterdam na ihrisku dánskeho FC Midtjylland 2:1, na anglického majstra stráca z druhého miesta rovnako ako Atalanta až päť bodov. "Bojovali sme s tempom hry. Uvidíme, čo prinesú ďalšie zápasy, máme čas na sebe pracovať. Momentálne nehráme úplne dobre, dostávame príliš veľa gólov a málo ich dávame. Musíme zlepšiť aj pohyb, máme toho dosť, na čom musíme pracovať," skonštatoval Gasperini.