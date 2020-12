LM: Liverpool zdolal Ajax a postúpil, do osemfinále aj FC Porto

5. kolo skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021



A-skupina:



Lokomotiv Moskva - RB Salzburg 1:3 (0:2)



Góly: 79. Mirančuk (z 11 m) - 28. a 41. Berisha, 81. Adeyemi. Rozhodoval: Palabiyik (Tur.)







Atletico Madrid - Bayern Mníchov 1:1 (1:0)



Góly: 26. Joao Felix - 86. Müller (z 11 m). Rozhodoval: Turpin (Fr.)



tabuľka:



1. Bayern Mníchov 5 4 1 0 16:5 13 *



2. Atletico Madrid 5 1 3 1 5:8 6



3. Red Bull Salzburg 5 1 1 3 10:15 4



4. Lokomotiv Moskva 5 0 3 2 5:8 3



* postup do osemfinále







B-skupina:



Šachtar Doneck - Real Madrid 2:0 (0:0) - hralo sa v Kyjeve



Gól: 57. Dentinho, 82. Solomon. Rozhodoval: Hategan (Rum.)







Borussia Mönchengladbach - Inter Miláno 2:3 (1:1)



Góyl: 45.+1 a 76. Plea - 64. a 74. Lukaku, 17. Darmian. Rozhodoval: Makkelie (Hol.)



/L. Bénes (Mönchengladbach) na lavičke náhradníkov - M. Škriniar (Inter) odohral celý zápas/



tabuľka:



1. Borussia Mönchengladbach 5 2 2 1 16:7 8



2. Šachtar Doneck 5 2 1 2 5:12 7



3. Real Madrid 5 2 1 2 9:9 7



4. Inter Miláno 5 1 2 2 7:9 5







C-skupina



Olympique Marseille - Olympiakos Pireus 2:1 (0:1)



Góly: 54. a 74. Payet (oba z 11 m) - 33. Camara. Rozhodoval: Manzano (Šp.)







FC Porto - Manchester City 0:0



Rozhodoval: Kuipers (Hol.)



tabuľka:



1. Manchester City 5 4 1 0 10:1 13 *



2. FC Porto 5 3 1 1 8:3 10 *



3. Olympiakos Pireus 5 1 0 4 2:8 3



4. Olympique Marseille 5 1 0 4 2:10 3



* postup do osemfinále







D-skupina



FC Liverpool - Ajax Amsterdam 1:0 (0:0)



Gól: 58. Jones. Rozhodoval: Stieler (Nem.)







Atalanta Bergamo - FC Midtjylland 1:1 (0:1)



Góly: 79. Romero - 13. Scholz. Rozhodoval: Sidiropoulos (Gr.)



tabuľka:



1. FC Liverpool 5 4 0 1 9:2 12 *



2. Atalanta Bergamo 5 2 2 1 9:8 8



3. Ajax Amsterdam 5 2 1 2 7:6 7



4. FC Midtjylland 5 0 1 4 3:12 1



Bratislava 2. decembra (TASR) - Futbalisti FC Liverpool a FC Porto postúpili do osemfinále Ligy majstrov 2020/2021. Liverpoolu by k účasti medzi elitnou šestnástkou stačila v D-skupine aj domáca remíza s Ajaxom Amsterdam, triumf "1:0 zariadil Curtis Jones. Portu stačila aj domáca remíza s Manchestrom City 0:0, "sa stali víťazmi skupiny.Futbalisti Realu Madrid nevyužili šancu postúpiť do osemfinále. V B-skupine prehrali v Kyjeve so Šachtarom Doneck 0:2. Zverenci francúzskeho trénera Zinedina Zidana potrebovali na postup vyhrať, no rekordný 13-násobný európsky šampión prehral s ukrajinským oponentom aj druhýkrát v tejto sezóne. Prvýkrát hneď v prvom kole doma 2:3. Real bol v prvom polčase dôslednejší na lopte, hral agresívne a vedel si vytvoriť aj šance, no nebol efektívny. Dve veľké šance nevyužil Marco Asensio. Šachtar mal obmenenú defenzívu, tá ale pracovala dobre. V druhom polčase inkasovali hostia po chybe v strede obrany, keď skóre otvoril Dentinho. Real inkasoval druhýkrát v 82. minúte, keď rýchle prečíslenie perfektne strelou k pravej žrdi využil izraelský útočník Manor Solomon. Šachtar poskočil na druhé miesto, na ktorom má rovnako 7 bodov ako tretí Real.V druhom súboji skupiny líder tabuľky Borussia Mönchengladbach prehral doma s milánskym Interom 2:3. Skóre otvoril hosťujúci Matteo Darmian, no v závere polčasu vyrovnal Alassane Plea. Hostí dostal opäť do vedenia v 64. minúte Romelu Lukaku a Belgičan zvýšil aj na 3:1 po ďalšom rýchlom brejku. Bundesligista ešte znížil, keď sa druhýkrát presadil Plea, no Inter výhru udržal a je stále v teoretickej hre o postup. Hoci v závere tretí gól Pleu znegoval zásah VAR. Za "Nerazzurri" odohral celý duel slovenský stopér Milan Škriniar, na lavičke domácich presedel duel stredopoliar László Bénes.V Moskve v A-skupine viedol Salzburg už po úvodnej 45-minútovke na pôde Lokomotivu 2:0 po góloch Nemca Mergima Berishu. Ten najprv z pozície zaváňajúcej ofsajdom dokončil dobájanie domácej brány a v 41. minúte rutinérsky zakončil rýchly brejk. V druhom dejstve znížil z penalty Anton Mirančuk v 79. minúte, no o tri minúty viedol RB opäť o dva góly po zásahu Karima Adeyemiho. Rakúsky majster vyhral 3:1 a udržal sa v hre o postup, keď priebežne z tretieho miesta strácal na druhé Atletico Madrid bod. Španieli takmer uštedrili obhajcovi Bayernu Mníchov prvú prehru v ročníku, no o výhru prišli v záverečnej desaťminútovke. Skóre otvoril Joao Felix v 26. minúte, ale v 86. minúte vyrovnal Thomas Müller z penalty. Madridčania zastavili Bayernu obdivuhodnú sériu pätnástich výhier v súťaži. Bavori stratili vôbec prvé body, keď nastúpili vo výrazne obmenenej zostave, no postup už mali zabezpečený. Atletico na druhom mieste má 6 bodov, o dva viac ako tretí Salzburg.