LM: Manchester City deklasoval Real 4:0 a postúpil do finále

odveta semifinále LM 2022/2023 - sumár:



Manchester City - Real Madrid 4:0 (2:0)



Góly: 23. a 37. Bernardo Silva, 76. Militao (vlastný), 90.+1 Alvarez. Rozhodoval: Marciniak (Poľ.), ŽK: Ruben Dias, Gündogan, Grealish - Carvajal, Camavinga, 52.313 divákov



City: Ederson - Walker, Ruben Dias, Akanji - Stones, Rodri - Bernardo Silva, De Bruyne (84. Foden), Gündogan (79. Mahrez), Grealish - Haaland (89. Alvarez)



Real: Courtois - Carvajal (80. Vazquez), Militao, Alaba, Camavinga (80. Tchouameni) - Valverde, Kroos (70. Asensio), Modrič (63. Rüdiger) - Rodrygo (81. Ceballos), Benzema, Vinicius Junior



/prvý zápas: 1:1, do finále postúpil Manchester City/



Manchester 17. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City si po dvoch rokoch opäť zahrajú vo finále Ligy majstrov. V stredajšej semifinálovej odvete zdolali doma Real Madrid 4:0, prvý zápas na ihrisku obhajcu titulu sa skončil nerozhodne 1:1. Anglický tím zabojuje o zisk svojej historicky prvej "ušatej" trofeje 10. júna v Istanbule proti Interu Miláno.Zverenci Pepa Guardiolu odplatili súperovi vyradenie v semifinále minulého ročníka LM. V odvete mali v prvom polčase jednoznačne navrch, ich hernú dominanciu korunoval zásahmi v 23. a 37. minúte portugalský reprezentant Bernardo Silva. Štvrťhodinu pred koncom si dal vlastný gól Militao a skóre spečatil v nadstavení striedajúci Julian Alvarez. Napriek trom veľkým šanciam sa strelecky nepresadil najlepší strelec súťaže Erling Haaland (12 gólov), zakaždým ho vychytal brankár Thibaut Courtois.Tréner Carlo Ancelotti absolvoval na lavičke hostí rekordný 191. zápas v Lige majstrov, prekonal tak zápis Alexa Fergusona. Na tretej priečke je Arsene Wenger (178). Ancelotti doteraz ako jediný kouč vyhral Ligu majstrov štyrikrát (AC Miláno 2003 a 2007, Real 2014 a 2022). Jeho zverenci po prehre so City nepridajú ďalšiu do rekordnej zbierky 14. trofejí v Lige majstrov.Už po troch minútach vyslal prvú strelu domáci Walker a aj z vysokého pressingu bolo jasné, že City chce diktovať priebeh odvety. Real sa 25 minút prakticky nedostal k lopte, na druhej strane sa z prevahy rodili šance. Po prienikovej prihrávke De Bruyneho sa Haaland dostal až príliš blízko k bránke, o chvíľu už zvnútra šestnástky vystrelil Rodri, no lopta nemala správnu rotáciu. Haaland bol blízko k zmene skóre v 13. minúte, jeho hlavičku zo štyroch metrov po centri Grealisha zlikvidoval Courtois a belgický brankár vytiahol ďalší parádny zákrok proti hlavičke nórskeho kanoniera aj o osem minút neskôr. Gól domácich bol na spadnutie a zaslúžene prišiel v 23. minúte, keď De Bruyne našiel v pokutovom území Bernarda Silvu a ten z pravej strany strelou k bližšej žrdi otvoril skóre - 1:0. Po polhodine hry bol pomer úspešných prihrávok 237:45. Až potom dal o sebe vedieť aj Real a v 35. minúte sa o jeho prvú strelu postaral Kroos, ktorého ďalekonosný pokus skončil na brvne. Odpoveď domácich prišla vzápätí a mala gólový punc, odrazenú loptu po strele Gündogana poslal hlavou do siete opäť Bernardo Silva - 2:0.Rozdiel v skóre mohol byť už po prvom polčase vyšší, no kouč Ancelotti napriek matnému výkonu neurobil v prestávke žiadnu zmenu v zostave. Jeho tím sa po zmene strán dostával na polovicu súpera oveľa častejšie a usiloval sa o "impulz", ktorý by mu ešte dal šancu zabojovať o finále. Ten mohol prísť v 51. minúte - priamy kop spoza šestnástky poslal na bránku Alaba a Ederson musel loptu spod brvna vytlačiť na rohový kop. "Citizens" sa už nepotrebovali tlačiť dopredu, aktivitu prenechali súperovi, no do šancí ho nepúšťali. Zmenu nepriniesli ani striedania, na druhej strane mohol pridať tretí gól Haaland, no jeho veľkú príležitosť zblízka opäť zmaril Courtois. Štvrťhodinu pred koncom nádej Realu definitívne zhasla po vlastnom góle Miltaa, ktorý si zrazil do bránky priamy kop De Bruyneho. V nadstavenom čase dokonal demontáž Realu Alvarez, ktorý bol na ihrisku iba niekoľko desiatok sekúnd.Líder anglickej ligy potvrdil stopercentnú domácu bilanciu v tomto roku a šnúru bez prehry vo všetkých súťažiach natiahol na 23 zápasov. Na európskej scéne prehral doma naposledy v roku 2018 s Lyonom (26 stretnutí bez prehry). V doteraz svojom jedinom finále LM nestačili hráči City pred dvoma rokmi na FC Chelsea (0:1). V tejto sezóne môžu osláviť treble - okrem LM je v hre o víťazstvo v Premier League i v anglickom Pohári FA.