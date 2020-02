LM: Manchester City zdolal domáci Real, Lyon vyhral nad Juventusom

1. osemfinálové zápasy LM 2019/2020:



Olympique Lyon - Juventus Turín 1:0 (1:0)



Gól: 31. Tousart. Rozhodoval: Gil Manzano (Šp.), ŽK: Marcelo, Cornet



Lyon: Lopes - Denayer, Marcelo, Marcal - Dubois (78. Tete), Guimaraes, Tousart, Aouar, Cornet (81. Andersen) - Ekambi (66. Terrier), Dembele



Juventus: Szczesny - Danilo, Bonucci, de Ligt, Sandro - Bentancur, Pjanič (61. Ramsay), Rabiot (78. Bernardeschi) - Cuadrado (70. Higuain), Dybala, Ronaldo





Real Madrid - Manchester City 1:2 (0:0)



Góly: 60. Isco - 78. Jesus, 83. De Bruyne (z 11m). Rozhodoval: Orsato (Tal.), ŽK: Valverde, Modrič - Mendy, ČK: 86. Ramos



Real: Courtois - Carvajal, Ramos, Varane, Mendy - Modrič (84. Lucas), Casemiro, Valverde - Isco (84. Jovič), Benzema, Junior (75. Bale)



Manchester: Ederson - Walker, Otamendi, Laporte (33. Fernandino), B. Mendy - Gundogan, Rodri, De Bruyne - Mahrez, Jesus, Silva (73. Sterling)



Bratislava 26. februára (TASR) - Futbalisti Manchestru City triumfovali v úvodnom stretnutí osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 na ihrisku Realu Madrid 2:1 a vytvorili si sľubnú východiskovú pozíciu pred odvetou. O ich triumfe rozhodol v 83. minúte z penalty kapitán Kevin De Bruyne. V druhom stredajšom stretnutí domáci Olympique Lyon zvíťazil nad Juventusom Turín 1:0 gólom Lucasa Tousarta z prvého polčasu. Odvety sú na programe 17. marca.Po opatrnom úvode zápasu v Madride mali prvú veľkú šancu hostia. Kevin De Bruyne vysunul v 21. minúte Gabriela Jesusa, ten sa presadil medzi dvomi obrancami, ale jeho prudkú strelu vyrazil Thibaut Courtois. Domáci mali tutovku po polhodine hry. Mendy poslal z ľavej strany center do šestnástky, Benzema sa dostal k hlavičke, ktorú Ederson výborne vyrazil. Po jeho zákroku sa ešte neúspešne snažil o dorážku Junior. City muselo v 33. minúte nútene striedať a namiesto zraneného Laporteho prišiel do hry Fernandinho. V ďalšom priebehu bolo aktívnejšie i nebezpečnejšie. Po výbornej Jesusovej prihrávke namieril Bernardo Silva len do stredu brány a v závere polčasu zabránil gólu na bránkovej čiare Casemiro. Po zmene strán mal Riyad Mahrez v krátkom slede dve dobré príležitosti, ale v oboch ho vychytal Courtois. V 60. minúte ale prišla chyba v rozohrávke Citizens, nasledoval rýchly brejk Realu a Isco otvoril skóre - 1:0. Zverenci Zinedine Zidana však náskok neudržali. V 78. minúte poslal De Bruyne spomedzi troch súperov presný center na hlavu Jesusa a bolo 1:1 a o päť minút neskôr už hostia viedli. Striedajúceho Sterlinga zastavil v šestnástke faulom Dani Carvajal a De Bruyne premenil pokutový kop - 1:2. Real navyše prišiel v závere aj o svojho kapitána. Sergio Ramos sa dostal do kontaktu s unikajúcim Jesusom a rozhodca mu udelil červenú kartu. Nemôže tak nastúpiť v odvete.Juventus mohol ísť do vedenia už v 4. minúte, ale Juan Cuadrado sa nedostal k zakončeniu po prihrávke Cristiana Ronalda. Šance neprišli ani v ďalších minútach, hralo sa medzi šestnástkami, domáci dobre napádali rozohrávku súpera a snažili sa o kontry. V 21. minúte mohli ísť do vedenia, ale Karl Ekambi hlavou opečiatkoval len žrď. O desať minút sa im to už podarilo. Houssem Aouar prešiel poľahky od ľavej postrannej čiary až do šestnástky a po jeho prihrávke otvoril skóre Lucas Tousart. Turínčania nemali v prvom polčase ani jednu strelu na bránku a bezzubí boli aj po zmene strán. Maurizio Sarri poslal do hry Aarona Ramseyho s Gonzalom Higuainom i Federica Bernardeschiho, ale Lyon dobre bránil a súpera do šancí nepúšťal. Hostia si ich vypracovali až v závere, no Higuain v 85. minúte pri tutovke minul.