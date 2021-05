LM: Manchester City zdolal PSG aj v odvete a postúpil do finále

Odvetný zápas semifinále Ligy majstrov 2020/2021:



Manchester City - Paríž St. Germain 2:0 (1:0)



Góly: 11. a 63. Mahrez. Rozhodoval: Kuipers (Hol.), ČK: 69. Di Maria (PSG), ŽK. De Bruyne, Zinčenko - Herrera, Verratti, Kimpembe



City: Ederson - Walker, Dias, Stones, Zinčenko - Gündogan, Fernandinho, De Bruyne (82. Jesus) - Mahrez, B. Silva (82. Sterling), Foden (85. Agüero)



PSG: Navas - Florenzi (75. Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Diallo (83. Bakker) - Paredes (75. Pereira), Herrera (62. Draxler)- Di Maria, Verratti, Neymar - Icardi (62. Kean)



/prvý zápas: 2:1, Manchester City postúpil do finále/

Manchester 5. mája (TASR) - Futbalisti Manchestru City sa prvýkrát v histórii prebojovali do finále Ligy majstrov. V domácej semifinálovej odvete zvíťazili v utorok nad Parížom St. Germain 2:0 vďaka dvom gólom Alžírčana Riyada Mahreza. Citizens uspeli aj v prvom dueli, v Parku princov triumfovali 2:1. Ich finálovým súperom bude 29. mája v Istanbule FC Chelsea alebo Real Madrid.Na ťažkom teréne výrazne poznačenom predzápasovým krupobitím začali aktívnejšie Parížania, ktorí nastúpili bez zraneného Kyliana Mbappeho. V siedmej minúte po centri do šestnástky spadla lopta na ruku Oleksandra Zinčenka a holandský rozhodca Björn Kuipers ukázal na biely bod. Po konzultácii s VAR však pokutový kop odvolal, pretože ukrajinský obranca zahral ramenom. V 11. minúte si Zinčenko nabehol na Edersonov pas na ľavé krídlo a našiel na rohu šestnástky Kevina De Bruyneho. Belgičanov pokus obrana PSG zrazila iba k dobiehajúcemu Mahrezovi, ktorý strelou k vzdialenejšej žrdi prekonal Keylora Navasa - 1:0. V 17. minúte mohol po centri Angela Di Mariu vyrovnať Marquinhos, hlavička kapitána hostí však skončila na brvne. Neujala sa ani strela Andera Herreru z hranice šestnástky. Citizens pozorne bránili a úspešne blokovali strely hostí. V nadstavenom čase prvého polčasu sa mohol druhýkrát presadiť Mahrez, trafil však do nôh Navasa.Do druhého polčasu nastúpili oba tímy v nezmenenom zložení. Domáci kontrolovali hru a dokázali udržať na dištanc Neymara, ktorý bol lídrom parížskej ofenzívy v oboch štvrťfinálových dueloch proti Bayernu Mníchov. V 54. minúte sa po chybe v parížskej rozohrávke dostal do šance Phil Foden, Navas si však s jeho strelou poradil. Tréner PSG Mauricio Pochettino poslal na ihrisko Moisea Keana a Juliana Draxlera v snahe oživiť hru, no v 63. minúte inkasovali hostia druhýkrát. Po rýchlom protiútoku De Bruyne vysunul na rohu šestnástky Fodena, ktorý našiel voľného Mahreza a ten skóroval z prvej do odkrytej bránky. Šance Parížanov na prípadný zvrat definitívne zmaril Di Maria. Argentínčan dostal v 69. minúte červenú kartu za zákrok na Fernandinha za autovou čiarou. V 77. minúte Foden opečiatkoval žrď. V závere talentovaný útočník prenechal miesto skúsenému Sergiovi Agüerovi, ktorý po sezóne ukončí dlhoročné pôsobenie na Etihad Stadium.Hráči Manchestru City vďaka postupu do finále živia nádej na zisk troch tohtosezójnych trofejí. Zverenci Pepa Guardiolu už triumfovali v anglickom Ligovom pohári a majú na dosah titul v Premier League. Pred mestským rivalom Manchestrom United vedú o 13 bodov.