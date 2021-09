LM: Manchester Utd. prehral na ihrisku Bernu, domáci rozhodli v závere

Liga majstrov - sumáre:



F-skupina



Young Boys Bern - Manchester United 2:1 (0:1)

Góly: 66. Ngamaleu, 90+5. Siebatcheu - 13. Ronaldo, ČK: 35. Wan-Bissaka (Manchester)



G-skupina



FC Sevilla - RB Salzburg 1:1 (1:1)

Gól: 42. Rakitič (z 11 m) - 21. Sučič (z 11 m), ČK: 50. En-Nesyri (Sevilla)

Bratislava 14. septembra (TASR) - Futbalisti Manchestru United odštartovali skupinovú fázu Ligy majstrov 2021/2022 prehrou na ihrisku švajčiarskeho Young Boys Bern 1:2. V zápase F-skupiny ich poslal do vedenia Cristiano Ronaldo, no "červení diabli" dohrávali bez obrancu Aarona Wan-Bissaku, ktorý v 35. minúte videl po hrubom faule červenú kartu. Domáci po prestávke vyrovnali zásluhou Moumiho Ngamaleua na 1:1 a v nadstavenom čase rozhodol Theoson Jordan Siebatcheu. V ďalšom zápase remizovala FC Sevilla so Salzburgom 1:1.Ronalda v 13. minúte krásne vysunul jeho krajan Fernandes a portugalský kanonier poslal loptu medzi brankárove nohy. Brankár hostí de Gea potom musel vyraziť strelu Fassnachta, na druhej strane mal ďalšiu šancu opäť Ronaldo. Po vylúčení Wan Bissaku tréner hostí Solskjaer preskupil rozostavenie, po prestávke mohli ísť jeho zverenci do vedenia. Po zákroku na Ronalda skúmal VAR penaltovú situáciu, ale faul nepotvrdil. Viac z hry však mali po vylúčení obrancu hostí domáci hráči a v 66. minúte zaslúžene vyrovnali zásluhou Ngamaleua. V závere de Gea najskôr vyškriabal strelu Laupera tesne nad brvno. V nadstavenom čase mu však poslal "malú domov" Lingaard, no lopta išla pomaly a Siebatcheu ju poslal ponad brankára - 2:1.Divoký prvý polčas videli diváci v Seville, bieloruský arbiter Kulbakov v ňom nariadil až štyri pokutové kopy. Prvý zahrával hosťujúci Adeyemi, ktorého aj faulovali, ale loptu poslal vedľa pravej žrde. Adeyemiho potom faulovala domáca obrana aj v 20. minúte, loptu si však na biely bod postavil Luka Sučič a bezpečne premenil - 0:1. No Adeyemiho faulovali domáci aj po tretí raz, Sučič však v 37. minúte poslal loptu iba do žrde. O päť minút neskôr po faule na Youssefa En-Nesyriho kopali penaltu aj domáci, Ivan Rakitič z nej vyrovnal. Po prestávke už góly nepadli, domáci dohrávali od 50. minúty bez vylúčeného En-Nesyriho.