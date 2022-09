LM: Marseille obmedzuje predaj alkoholu, nasadí aj policajné eskorty

Marseille 12. septembra (TASR) - Autority vo francúzskom departmente Bouches-du-Rhone pristúpili k špeciálnym opatreniam pred utorkovým zápasom LM medzi Olympique Marseille a Eintrachtom Frankfurt. Reagovali tak na minulotýždňové incidenty pred stretnutím Európskej konferenčnej ligy medzi Nice a 1. FC Kolín (1:1).



Na Stade Velodrome je pre priaznivcov hostí vyhradených 3300 miest. Nemecký klub však avizoval, že do dejiska sa chystá ďalších 5000 priaznivcov bez vstupenky, medzi ktorými sú aj fanúšikovia z tvrdého jadra.



V snahe znížiť riziko konfliktu nebudú môcť prísť do blízkosti dejiska a oficiálne autobusy Eintrachtu budú sprevádzať policajné eskorty. Kompetentní pristúpili k tomuto kroku v snahe zabrániť potýčkam medzi podporovateľmi oboch klubov. Vo väčšine mesta navyše nebudú od 14.00 h do výkopu zápasu (21.00 h) v predaji alkoholické nápoje.



Francúzsku Ligue 1 poznačili v minulej sezóne viaceré incidenty, ktoré zasiahli do zápasov. Po nezvládnutom finále Ligy majstrov medzi Liverpoolom a Realom Madrid (0:1) v Paríži navyše vzrástli obavy o spôsobilosť krajiny organizovať podujatia svetového formátu. Francúzsko na budúci rok hostí majstrovstvá sveta v ragby a o dva roky bude dejiskom olympijských hier. Informácie priniesla AP.