LM: Mbappe by mohol zasiahnuť do štvrťfinále, naznačil Tuchel

Paríž 11. augusta (TASR) - Francúzsky futbalista Kylian Mbappe z Paríža St. Germain by mohol zasiahnuť do stredajšieho štvrťfinále Ligy majstrov 2019/2020 proti Atalante Bergamo v Lisabone. V utorok to na online tlačovej konferencii naznačil tréner Thomas Tuchel.



Mbappe sa zranil 24. júla vo finále Francúzskeho pohára proti AS St. Étienne. Po zranení sa už vrátil do tréningového procesu. "Ak mu to pôjde na tréningu a nestane sa nič nepredvídateľné, bude súčasťou zápasovej nominácie," citovala Tuchela agentúra DPA. Nemecký kouč neprezradil, či sa 21-ročný útočník môže objaviť aj v základnej zostave.