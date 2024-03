Mbappé po postupe do štvrťfinále: Museli sme utlmiť ich nádeje

San Sebastian 6. marca (TASR) - Francúzsky futbalový reprezentant Kylian Mbappé priviedol Paríž Saint-Germain do štvrťfinále Ligy majstrov. V utorkovom odvetnom osemfinálovom zápase s Realom Sociedad (2:1) strelil oba góly hostí. Vo veku 25 rokov a 76 dní sa stal druhým najmladším hráčom, ktorý má na konte 45 gólov v súťaži. Lionel Messi dosiahol túto hranicu vo veku 24 rokov a 257 dní.



"Museli sme zabojovať od prvej minúty. Ak by otvorili skóre, s podporou domácich fanúšikov by sa tlačili ďalej. Museli sme utlmiť ich nádeje hneď na začiatku. To sa nám podarilo a sme veľmi radi, že sme opäť vo štvrťfinále," uviedol Mbappé pre agentúru AP.



Francúzovi sa naskytla strelecká príležitosť už v deviatej minúte prvého polčasu. Jeho pokus však vyrazil brankár Alex Remiro. Hostia sa dostali do vedenia o šesť minút neskôr zásluhou Mbappeho, ktorý sa kľučkou zbavil Igora Zubeldiu s Hamarim Traorem a strelou prekonal Remira. Po pol hodine hry sa hostia dostali opäť do obrovskej šance, keď Bradley Barcola nacentroval na Mbappého, ktorý sa pokúsil zakončovať.



V druhom polčase sa Parížania dostali do pohodlného dvojgólového náskoku. Mbappe po šprinte z ľavej strany prekvapil španielskeho brankára strelou na bližšiu žrď. Domáci mali šancu znížiť stav v 79. minúte hry. David Silva spracoval prihrávku od Andera Barrenetxea a pokúsil sa priamo prekonať Gianluigiho Donnarummu, ktorý jeho pokus vyrazil.



Real napokon znížil stav v závere po "delovke" Mikela Merinu na 1:2. V 63. minúte Sociedadu neuznali gól Barrenetxea pre ofsajd. "V Lige majstrov sú všetci súperi ťažkí, ale bohužiaľ nám vyžrebovali asi toho najťažšieho, s ktorým sme sa mohli stretnúť," povedal Merino.



Klub z Baskicka nehral v Lige majstrov od sezóny 2013/14. Jeho najlepšie európske ťaženie bolo v ročníku 1982/83, keď sa dostal do semifinále Európskeho pohára.