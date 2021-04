LM: Mbappeho problémy nie sú vážne, proti City môže hrať

Paríž 27. apríla (TASR) - Drobné zranenie stehenného svalu nezabráni útočníkovi parížskeho St. Germain Kylianovi Mbappemu nastúpiť v stredajšom úvodnom semifinálovom súboji Ligy majstrov 2020/2021 proti Manchestru City. Na predzápasovej tlačovej konferencii o tom informoval kouč francúzskeho futbalového klubu Mauricio Pochettino.



Mbappe nedohral sobotný ligový duel na pôde FC Metz (3:1), do stredy však bude autor ôsmich gólov v tomto ročníku LM fit. Parížu by mal chýbať jedine ľavý španielsky bek Juan Bernat, ktorý maróduje už od konca septembra.



Do zostavy "Les Parisiens" sa po zraneniach vrátili aj kapitán Marquinhos a štítový stredopoliar Marco Verratti.