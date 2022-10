LM: O osude zamotanej skupiny D sa rozhodne až v poslednom kole

futbal - LM, 6. kolo skupinovej fázy:

A-skupina:



21.00 Glasgow Rangers - AFC Ajax /Nyberg (Švéd.)/

21.00 FC Liverpool - SSC Neapol /Stieler (Nem.)/



tabuľka A-skupiny:



1. SSC Neapol 5 5 0 0 20:4 15*

2. FC Liverpool 5 4 0 1 15:6 12*

3. Ajax Amsterdam 5 1 0 4 8:15 3

4. Glasgow Rangers 5 0 0 5 1:19 0



*-postup do osemfinále LM



B-skupina:



18.45 Bayer Leverkusen - Club Bruggy /Mariani (Tal.)/

18.45 FC Porto - Atletico Madrid /Orsato (Tal.)/



tabuľka B-skupiny:



1. FC Bruggy 5 3 1 1 7:4 10*

2. FC Porto 5 3 0 2 10:6 9*

3. Atletico Madrid 5 1 2 2 4:7 5

4. Bayer Leverkusen 5 1 1 3 4:8 4



*-postup do osemfinále LM



C-skupina:



21.00 FC Viktoria Plzeň - FC Barcelona /Petrescu (Rum.)/

21.00 Bayern Mníchov - Inter Miláno /KRUŽLIAK (SR) - HANCKO, POZOR/



tabuľka C-skupiny:



1. Bayern Mníchov 5 5 0 0 16:2 15*

2. Inter Miláno 5 3 1 1 10:5 10*

3. FC Barcelona 5 1 1 3 8:10 4**

4. Viktoria Plzeň 5 0 0 5 3:20 0



*-postup do osemfinále LM

**-účasť vo vyraďovacej fáze EL



D-skupina:



21.00 Olympique Marseille - Tottenham Hotspur /Marciniak (Poľ.)/

21.00 Sporting Lisabon - Eintracht Frankfurt /Vinčič (Slovin.)/



tabuľka D-skupiny:



1. Tottenham Hotspur 5 2 2 1 6:5 8

2. Sporting Lissabon 5 2 1 2 7:7 7

3. Eintracht Frankfurt 5 2 1 2 5:7 7

4. Olympique Marseille 5 2 0 3 7:6 6



Bratislava 30. októbra (TASR) - V utorkovom programe Ligy majstrov sa rozhodne o postupujúcich z vyrovnanej D-skupiny, kde delia prvý a posledný tím len dva body a všetky štyri môžu postúpiť do vyraďovačky. Líder Tottenham (8 bodov) sa predstaví na pôde štvrtého Olympiqueu Marseille (6) a druhý Sporting Lisabon (7) privíta tretí Frankfurt (7). V A, B a C-skupine je už o postupujúcich do osemfinále rozhodnuté, v tretej z nich aj o tom, že FC Barcelona sa predstaví vo vyraďovacej fáze Európskej ligy.Tottenham mohol rozhodnúť o postupe už minulý týždeň, no doma so Sportingom iba remizoval 1:1 po tom, čo VAR neuznal gól Harryho Kanea z 90.+6 minúty pre ofsajd. To nahnevalo trénera Antonia Conteho, ktorý dostal červenú kartu a tak nebude na lavičke v rozhodujúcom stretnutí v Marseille. Taliansky kouč spravil cez víkend šesť zmien v zostave a jeho zverenci zdolali v Premier League Bournemouth 3:2, keď v druhom počase otočili z 0:2 a udržali si tretiu priečku v tabuľke. "" povedal pre oficiálnu stránku hlavný tréner, ktorý najprv ani netušil, že v utorok nemôže byť na lavičke svojho tímu. "Úprimne, ani som to nevedel."Na rozdiel od londýnskeho klubu sa ten marseillský nenaladil na utorok dobre, keď v sobotu len remizoval so Štrasburgom 2:2. Olympique navyše ťahá štvorzápasovú sériu bez víťazstva (0-1-3). Trénera Igora Tudora nahnevalo, že jeho zverenci si nedokázali udržať dvojgólový náskok z prvého polčasu. "," povedal pre klubový web. Tottenham vyhral v prvom vzájomnom stretnutí 2:0.V druhom zápase skupiny proti sebe nastúpia sedembodové tímy Sporting a Frankfurt. V prvom vzájomnom súboji vyhrali Portugalčania v Nemecku jasne 3:0. V sobotu sa v lige ani jednému z tímov nedarilo, Sporting podľahol Arouce 0:1 a Frankfurt Dortmundu 1:2 a ukončil štvorzápasovú víťaznú sériu. Tréner Eintrachtu Oliver Glasner bol však s výkonom spokojný: "," povedal.V A a B-skupine sa rozhodne už len o postupujúcich do vyraďovacej fáze EL. V áčku sa o tretie miesto pobijú vo vzájomnom zápase Ajax Amsterdam a glasgowský Rangers. Holandskému tímu stačí aj remíza. Do osemfinále LM postúpili zo skupiny suverénny Neapol a Liverpool, ktorí sa v utorok pobijú o prvé miesto. Z B-skupiny idú ďalej Bruggy a Porto, Atletico Madrid na diaľku súperí o tretie miesto s Leverkusenom. Španielsky klub nastúpi na štadióne portugalského klubu, Leverkusen privíta Bruggy. V céčku je už o všetkom rozhodnuté. Účasť v osemfinále si zabezpečili prvý Bayern Mníchov a druhý Inter Miláno, tretie miesto obsadí Barcelona, ktorá sa druhý rok po sebe neprebojovala zo základnej skupiny, a posledná skončí Plzeň. Tá privíta v záverečnom stretnutí Kataláncov a chce si aspoň trochu napraviť renomé po vysokých prehrách s európskymi gigantmi. Na šláger sa naladila výhrou v Zlíne 3:0. Dva góly a asistenciu zaznamenal slovenský krídelník Erik Jirka, ktorého vyhlásili za hráča zápasu. "," povedal. Duel Bayern - Inter povedie slovenský rozhodca Ivan Kružliak.