LM: Obhajca trofeje FC Chelsea nastúpi vo štvrťfinále proti Realu

Žreb štvrťfinále:



FC Chelsea - Real Madrid

Manchester City - Atletico Madrid

FC Villarreal - Bayern Mníchov

Benfica Lisabon - FC Liverpool



žreb semifinále:



Manchester City/Atletico Madrid - FC Chelsea/Real Madrid

Benfica Lisabon/FC Liverpool - FC Villarreal/Bayern Mníchov



finále:



víťaz semifinále 2 - víťaz semifinále 1



kalendár LM 2021/2022:



5., 6. apríla: prvé zápasy štvrťfinále

12., 13. apríla: odvety štvrťfinále

26., 27. apríla: prvé zápasy semifinále

3., 4. mája: odvety semifinále

28. mája: finále (Paríž)

Nyon 18. marca (TASR) - Futbalisti obhajcu trofeje FC Chelsea sa vo štvrťfinále Ligy majstrov stretnú s Realom Madrid. V ďalšom šlágri si finalista predchádzajúcej sezóny Manchester City zmeria sily s Atleticom Madrid. Piatkový žreb určil aj dvojice FC Villarreal - Bayern Mníchov a Benfica Lisabon - FC Liverpool.Chelsea a Real na seba narazili aj v predchádzajúcej sezóne, anglický zástupca zvíťazil v semifinále v súčte 2:1. Konfrontácia bude pikantná pre trénera Realu Carla Ancelottiho, ktorý v rokoch 2009 až 2011 pôsobil práve na lavičke Londýnčanov. Brankár Thibaut Courtois prestúpil z Chelsea do Realu pred štyrmi rokmi. Atletico sa po vyradení United opäť vráti do Manchestru, kde dôjde na premiérový vzájomný duel týchto klubov v najprestížnejšej európskej súťaži. V elitnej štvorke sa môže konať repríza vlaňajšieho čisto anglického finále, ale aj madridské derby.Villarreal v osemfinále senzačne vyradil Juventus Turín, keď v stredajšej odvete triumfoval na pôde súpera 3:0. Pokúsi sa zaskočiť ďalšieho favorita, proti Bayernu to však bude mať nesmierne náročné, Mníchovčania v odvete úvodného kola jarnej vyraďovacej fázy strelili Salzburgu sedem gólov. "" reagoval útočník Bayernu Thomas Müller na twitteri. Benfica a Liverpool sa stretnú prvýkrát od sezóny 2005/2006, portugalské mužstvo v osemfinále zdolalo vtedajšieho obhajcu trofeje v súčte 3:0.Prvé zápasy najlepšej osmičky sa odohrajú 5. a 6. apríla, odvety sú na programe 12. a 13. apríla. V sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone sa rozhodlo aj o tom, že víťaz dvojzápasu medzi City a Atleticom privíta v úvodnom stretnutí semifinále (26./27. apríla) postupujúceho z dvojice Chelsea a Real. Benfica alebo Liverpool začne proti úspešnému z konfrontácie Villarrealu s Bayernom. Semifinálové odvety sa uskutočnia 3. a 4. mája. Finále bude 28. mája na Stade de France, oficiálne bude domácim tímom víťaz druhého semifinále. UEFA presunula dejisko súboja o trofej na predmestie Paríža z Petrohradu v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.