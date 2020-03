LM: Odveta medzi PSG a Dortmundom bude možno bez divákov

Paríž 2. marca (TASR) - Odvetný duel osemfinále futbalovej Ligy majstrov medzi Parížom St. Germain a Borussiou Dortmund by sa mohol odohrať bez divákov. Informáciu priniesol v pondelok denník Le Parisien.



Francúzsko pre hrozbu šírenia koronavírusu zakázalo konanie niektorých podujatí, na ktorých sa očakávalo viac než 5000 ľudí. Futbalových zápasov sa prijaté bezpečnostné opatrenia zatiaľ netýkali, no mohlo by sa to zmeniť.



Obranca PSG Marquinhos dúfa, že stretnutie sa bude hrať pred plnými tribúnami. "Potrebujeme fanúšikov na našej strane," uviedol podľa DPA.



Parížania prehrali v prvom zápase v Dortmunde 1:2. Odveta je na programe 11. marca.