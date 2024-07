LM: Panevežys aj s Mazáňom prešiel cez HJK Helsinki do 2. predkola

Liga majstrov - odvetné zápasy 1. predkola LM:



Shamrock Rovers - Víkingur Reykjavík 2:1 /prvý zápas: 0:0/, postúpil Shamrock



FK Dečič Tuzi - The New Saints 1:1 /prvý zápas: 0:3/, postúpili New Saints



NK Celje - Flora Tallinn 2:1 (0:1) - prvý zápas: 5:0, postúpilo Celje



Lincoln Red Imps - Hamrun Spartans 0:1 pp (0:1, 0:0) - 5:4 na strely zo značky 11, prvý zápas: 1:0, postupuje Lincoln



FCSB - SS Virtus 4:0 (3:0) - prvý zápas: 7:1, postúpil FCSC



HJK Helsinki - FK Panevežys 1:1 (1:1) - prvý zápas: 0:3, postupuje Panevežys /R. Mazáň (Panevežys) odohral celý duel/



FC Ballkani - UE Santa Coloma 1:2 pp (0:1, 0:0) - 5:6 na strely zo značky 11, prvý zápas: 2:1, postupuje Santa Coloma



Pjunik Jerevan - Dinamo Minsk 0:1 (0:0) - prvý zápas: 0:0, postupuje Dinamo

Bratislava 17. júla (TASR) - Slovenský futbalista Róbert Mazáň si aj so svojím tímom FK Panevežys zahrá 2. predkolo Ligy majstrov. Litovský klub v utorkovej odvete 1. predkola remizoval na trávniku HJK Helsinki 1:1 a po víťazstve 3:0 v prvom meraní s prehľadom postúpil. Mazáň odohral celý duel. Ďalším súperom Panevežysu bude poľská Jagiellonia Bialystok.Slovinské Celje zvíťazilo nad Florou Tallinn 2:1 a po výhre 5:0 v prvom súboji už čaká na ďalšieho súpera. Bude ním víťaz dvojzápasu ŠK Slovan Bratislava - FC Struga.Kosovský majster FC Ballkani nevyužil náskok 2:1 z pôdy súpera a vypadol po rozstrele s tímom z Andorry UE Santa Coloma. V riadnom hracom čase sa duel skončil 1:0 pre hostí, keď za domácich si dal v 92. minúte vlastný gól po rohovom kope Walid Hamidi. V predĺžení najprv skóroval tím z Andorry, no potom Hamidi trafil už bránu súpera a poslal súboj do rozstrelu. Ten sa skončil 6:5 v prospech Santa Colomy, rozhodlo sa v 7. sérii.