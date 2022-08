LM: Plzeň môže v play off naraziť na Ferencváros Budapešť

Nyon 2. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň môžu v prípade úspechu v 3. predkole Ligy majstrov naraziť v play off na Ferencváros Budapešť, premožiteľa Slovana Bratislava z 2. predkola. Rozhodol o tom utorňajší žreb vo švajčiarskom Nyone.



Plzeň sa v 3. predkole stretne so Šeriffom Tiraspoľ, prvý zápas odohrá český šampión na pôde moldavského majstra v utorok o 19.00 SELČ. V prípade postupu čaká Viktoriu v boji o skupinovú fázu víťaz dvojzápasu FK Karabach Agdam - Ferencváros Budapešť.



Turecký majster Trabzonspor, ktorého dres si oblieka Slovák Marek Hamšík, narazí vo vyraďovačke na FC Kodaň. Prvé zápasy play off sú na programe 16. a 17. augusta, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Žreb skupinovej fázy najprestížnejšej európskej klubovej súťaže sa uskutoční 25. augusta.



Víťazi dvojzápasov play off postúpia do hlavnej časti, kde sa pripoja k 26 tímom, ktoré majú istotu účasti. Mužstvá, ktoré neuspejú, sa predstavia v skupinovej fáze Európskej ligy. Jej žreb je na programe 26. augusta.







žreb play off LM 2022/2023:



majstrovská vetva:



FK Karabach Agdam/Ferencváros Budapešť - Šeriff Tiraspoľ/Viktoria Plzeň



FK Bodö Glimt/Žalgiris Vilnius - Ludogorec Razgrad/Dinamo Záhreb



Maccabi Haifa/Apollon Limassol - Crvena zvezda Belehrad/Pjunik Jerevan



FC Kodaň - Trabzonspor







ligová vetva:



Dynamo Kyjev/Sturm Graz - Benfica Lisabon/FC Midtjylland



Royale Union Saint-Gilloise/Glasgow Rangers - AS Monaco/PSV Eindhoven







Kalendár Ligy majstrov 2022/2023:



2./3. augusta: prvé zápasy 3. predkola



9. augusta: odvety 3. predkola



16./17. augusta: prvé zápasy play off



23./24. augusta: odvety play off



25. augusta: žreb skupinovej fázy



6./7. septembra: 1. kolo skupinovej fázy



13./14. septembra: 2. kolo skupinovej fázy



4./5. októbra: 3. kolo skupinovej fázy



11./12. októbra: 4. kolo skupinovej fázy



25./26. októbra: 5. kolo skupinovej fázy



1./2. novembra: 6. kolo skupinovej fázy



7. novembra: žreb osemfinále



14., 15., 21. a 22. februára: prvé zápasy osemfinále



7., 8., 14. a 15. marca: odvety osemfinále



17. marca: žreb štvrťfinále a semifinále



11./12. apríla: prvé zápasy štvrťfinále



18./19. apríla: odvety štvrťfinále



9./10. mája: prvé zápasy semifinále



16./17. mája: odvety semifinále



10. júna: finále (Istanbul/Tur.)