LM: Plzeň zdolala Tiraspoľ aj doma, ďalej idú Benfica a CZ Belehrad

odvety 3. predkola LM:



Bratislava 9. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň postúpili do play off Ligy majstrov. Po výhre na pôde Šeriffu Tiraspoľ 2:1 v prvom zápase zdolali moldavského súpera rovnakým výsledkom aj v utorok v odvete 3. predkola na svojom štadióne. V domácom drese nastúpil od 73. minúty René Dedič, ďalší slovenský útočník Matej Trusa sa dostal na ihrisko v 90. minúte.V odvete uspeli aj hráči Benficy Lisabon, ktorí triumfovali na pôde dánskeho Midtjyllandu 3:1, v prvom zápase vyhrali 4:1. Postup si zabezpečili aj hráči FK Bodö/Glimt, nad Žalgirisom Vilnius vyhrali doma vysoko 5:0 a v odvete im stačila remíza 1:1. Apollon Limassol vyhral doma nad Maccabi Haifa 2:0, no nedokázal zmazať manko 0:4 z prvého stretnutia. Bez problémov postúpila Crvena zvezda Belehrad, ktorá vyhrala nad Pjunikom Jerevan doma 5:0 a v odvete 2:0.