LM: Plzeň zvíťazila v úvodnom zápase 3.predkola na ihrisku Šeriffu 2:1

Úvodný zápas 3. predkola LM:



Šeriff Tiraspoľ - Viktoria Plzeň 1:2 (1:1)



/R. Dedič hral od 67. min, M. Trusa nastúpil v 75. min, M. Tvrdoň a (všetci Plzeň) celý zápas na lavičke náhradníkov/



Ludogorec Razgrad - Dinamo Záhreb 1:2 (1:2)



Bratislava 2. augusta (TASR) - Futbalisti Viktorie Plzeň zvíťazili v utorok v úvodnom stretnutí 3. predkola Ligy majstrov 2022/2023 v Kišiňove nad moldavským šampiónom Šeriff Tiraspoľ 2:1.Domáci sa ujali vedenia v 36. minúte, keď Ibrahim Akanbi premenil pokutový kop nariadený po ruke Jana Sýkoru v šestnástke. Obhajca českého titulu však dokázal pomerne rýchlo skóre otočiť. Ešte pred prestávkou takisto z penalty vyrovnal Tomáš Chorý po tom, ako brankár Razak Abalora fauloval v pokutovom území Milana Havla, a desať minút po zmene strán poslal hostí do vedenia hlavičkou Pavel Bucha. Šeriff v závere vystupňoval tlak, ale Plzeň vďaka kompaktnej defenzíve už súpera do šance nepustila a tesný náskok si ustrážila. Z víťazstva Viktorie sa tešili aj slovenskí legionári, René Dedič nastúpil v 67. minúte, ďalší útočník Matej Trusa hral od 75. min, brankár Marián Tvrdoň sledoval duel z lavičky náhradníkov.Odveta v Plzni je na programe o týždeň 9. augusta. Úspešný z tejto konfrontácie narazí v play off na víťaza dvojzápasu FK Karabach Agdam - Ferencváros Budapešť, maďarský tím v 2. predkole vyradil slovenského majstra ŠK Slovan Bratislava.