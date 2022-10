LM: PSG opäť remizoval s Benficou, šok pre Juventus v Haife

Paríž 12. októbra (TASR) - Futbalisti Paríža St. Germain a Benficy Lisabon si mohli v prípade víťazstva v utorkovom dueli H-skupiny zabezpečiť postup do vyraďovacej fázy Ligy majstrov, no šláger v Parku princov sa skončil remízou 1:1, podobne ako prvý zápas v Portugalsku. Z bieleho bodu otvoril pred prestávkou skóre Kylian Mbappe, keď potrestal faul Antonia Silvu na Juana Bernata v šestnástke hostí, po hodine hry odpovedal Joao Mario, ktorý taktiež premenil penaltu.



Práve správa o Mbappem poriadne rozvírila hladinu pred stretnutím. Španielsky denník Marca a neskôr aj viaceré francúzske médiá prišli s informáciou, že 23-ročný útočník opäť zvažuje odchod z Paríža. V PSG sa vraj cíti frustrovaný a počas zimného prestupového obdobia by rád zmenil pôsobisko. Pritom Mbappe s úradujúcim majstrom Ligue 1 predĺžil zmluvu iba pred necelým polrokom. Na konci predchádzajúcej sezóny bol na spadnutie jeho prestup do Realu Madrid, napokon sa rozhodol zotrvať v PSG, keď ho presvedčila nová vízia klubu. Proti Benfice dal gól, dostal sa aj do ďalšej dobrej šance, druhý zásah mu neuznali pre jasný ofsajd. Z hviezdneho útočného trojzáprahu nastúpil spolu s ním iba Neymar, Lionel Messi chýbal pre zranenie lýtkového svalu. Argentínčana nahradil Pablo Sarabia.



Podľa AFP pôsobil Mbappe v útoku osamotene, no tréner úradujúceho francúzskeho majstra svojho útočníka pochválil. Christophea Galtiera nahnevalo najmä načasovanie zverejnenej správy. "Príde mi bizarné, že taký príbeh niekto vytiahne iba niekoľko hodín pred takým dôležitým zápasom pre klub. Komu to pomôže? Nám nie," nechal sa počuť kouč PSG. "Kylian na to veľmi dobre zareagoval úvodným gólom. Bol kreatívny, nebezpečný a mohol pridať aj druhý gól. Nevidel som v jeho príprave na zápas nič nezvyčajné. Zachytil rytmus a hral s dobrou intenzitou," zastal sa svojho zverenca v rozhovore pre Canal Plus.



Úmysel Mbappeho odísť poprel v utorok športový riaditeľ PSG Luis Campos. Ani podľa Galtiera nič nenasvedčuje tomu, že sa francúzsky kanonier cíti v klube nešťastný. Majster sveta z roku 2018 opustil proti Benfice ihrisko v samom závere po tom, ako ho protihráč bolestivo zasiahol do členka. "Na konci musel zaťať zuby. Bol terčom škaredého zákroku, ktorý sa mohol pokojne skončiť vylúčením súpera. Ale Kylian veľmi dobre zareagoval na všetky tie špekulácie. Nevyviedlo ho to z miery," dodal Galtier. PSG tak aj po utorku vedie tabuľku, rovnako ako Benfica má na konte osem bodov i rovnaký gólový rozdiel (+3), v porovnaní s portugalským tímom nastrieľal viac gólov (7:4 vs. 6:3). Výsledok z Parku princov viac tešil hostí. "Uhrať remízu proti takému súperovi je skvelé. Hráči odviedli špičkový výkon," spokojne konštatoval kouč Benficy Roger Schmidt.



Prekvapenie sa zrodilo v druhom zápase v Haife, kde domáce Maccabi pokorilo Juventus Turín 2:0. Oba góly padli už v prvom polčase, hrdinom bol dvojgólový strelec domácich Omer Atzili. Izraelský tím vybojoval prvý triumf v skupinovej fáze LM od roku 2002. Zároveň sa tým udržal v boji o postup do osemfinále. Taliansky klub, ktorý postihli mnohé zranenia, zdolal prvýkrát v histórii - tímy sa v skupinovej fáze LM stretli aj v roku 2009. "Stará dáma" sa tak okrem ligy trápi aj v Lige majstrov, kde s najväčšou pravdepodobnosťou nepostúpi do osemfinále. Po štyroch zápasoch má na konte rovnako ako Haifa tri body, na vedúce duo stráca už päť bodov.



Prezident Juventusu Andrea Agnelli po zápase vyhlásil, že súčasná situácia turínskeho veľkoklubu je hanebná. Tréner Massimiliano Allegri má však jeho dôveru aj pred sobotným derby s FC Turín. "Hanbím sa za to, čo sa teraz u nás deje. V tejto situácii to ale nie je o jednom človeku, o trenérovi Allegrim, ale o celom klube. Musíme sa z toho dostať spoločne. Allegri zostáva trénerom Juventusu," vyhlásil Agnelli. Juventus prvýkrát v histórii prehral tri z úvodných štyroch súbojov v skupine LM. "Má úplnú pravdu," súhlasil Allegri so šéfom klubu. "Odohrali sme príšerný prvý polčas. Našej hre chýba vášeň a srdce. Hráči hrajú príliš na vlastné tričko, musí sa z nás opäť stať tím," zdôraznil. Juventus čelí veľkej kríze, v úvode sezóny vyhral iba 4 z 13 stretnutí vo všetkých súťažiach. Allegri však nehodlá kapitulovať: "Rozhodne sa nechystám rezignovať. Čím je situácia ťažšia, tým je to väčšia výzva. A potom to môže byť o to krajšie."