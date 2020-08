LM: Real musí v Manchestri skórovať aspoň dvakrát, Juve doháňa manko

Odvety osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 - PIATOK, 21.00 SELČ

Manchester City - Real Madrid



/prvý zápas 2:1, rozhoduje: Felix Brych (Nem.)/



Juventus Turín - Olympique Lyon



/prvý zápas 0:1, rozhoduje: Felix Zwayer (Nem.)/

Bratislava 7. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru City privítajú v piatkovom šlágri odvetných zápasov osemfinále Ligy majstrov čerstvého španielskeho šampióna Real Madrid. V prvom dueli ešte vo februári pred vypuknutím pandémie nového koronavírusu triumfovali v Madride 2:1 a sú tak bližšie k postupu na finálový turnaj v Lisabone. Juventus Turín sa v druhom piatkovom dueli bude usilovať o zmazanie manka 0:1 z prvého stretnutia s Olympique Lyon.V sobotu sú na programe ďalšie dve odvety osemfinále FC Barcelona - SSC Neapol (prvý zápas: 1:1) a Bayern Mníchov - Chelsea Londýn (3:0). Všetky štyri zápasy majú začiatok o 21.00 SELČ a budú sa hrať na prázdnych štadiónoch.Manchester City už toto leto dosiahol jeden triumf na európskej scéne, keď pred Športovým abritrážnym súdom CAS zvrátil verdikt o dvojročnom vylúčení z Ligy majstrov. Zverenci trénera Pepa Guardiolu sú blízko aj k postupu do Lisabonu, kde by bojovali o svoj vôbec prvý titul v najprestížnejšej klubovej súťaži. "Máme dobrú pozíciu, no každý pozná silu Realu a tak ešte nemáme nič vo vrecku," varuje pred odvetou Guardiola, ktorému bude po operácii kolena chýbať argentínsky útočník Sergio Agüero a pre trest obranca Benjamin Mendy. Defenzívny stredopoliar Rodri avizuje, že v šatni vládne pred dôležitým súbojom optimizmus: "Veríme si a chceme potvrdiť, že máme lepší tím. Ukázali sme to už v prvom zápase, no stále sa musíme mať na pozore a byť pripravení. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Real má svoju kvalitu a dokáže vyhrať hocikde. V tejto sezóne potvrdili, že sú najlepší v La Lige a preto potrebujeme na postup podať náš najlepší výkon."Real potrebuje na postup vyhrať a streliť aspoň dva góly. Zaobísť sa musí bez kapitána Sergia Ramosa, ktorý videl na konci prvého zápasu červenú kartu. S tímom však do Anglicka cestoval a bude mať povolenie vstúpiť do šatne, no nie na lavičku. Otázny je štart Marcela. Španielsky tím dostal od britských úradov pre tento duel výnimku a tak nebude musieť po príchode do Británie absolvovať povinnú 14-dňovú karanténu. Real vyhral štyri z uplynulých šiestich ročníkov LM, jeho kouč Zinedine Zidane ešte ako tréner nikdy nevypadol vo vyraďovačke tejto súťaže a vyhral ju trikrát, teraz však bude potrebovať menší zázrak. V La Lige jeho zverenci ukázali po reštarte skvelú formu, keď z 11 zápasov vyhrali desať a raz remizovali. Po zisku domáceho titulu dostali "Los Blancos" sedemdňové voľno, aby pred vrcholom sezóny dobili baterky. "Pred prázdnym hľadiskom to bude v Manchestri úplne iný zápas ako by bol s divákmi. To bude naša výhoda a preto si myslím, že máme šancu. Sme Real Madrid a vždy chceme vyhrať," citoval denník Marca defenzívneho stredopoliara Realu Casemira. Do 24-členného kádra Realu na odvetu sa nezmestili waleský krídelník Gareth Bale a kolumbijský stredopoliar James Rodriguez.Juventus po reštarte sezóny vybojoval rekordný deviaty titul za sebou v Serii A, proti Lyonu však musí doháňať jednogólový náskok súpera z prvého zápasu. Obe mužstvá sú v úplne odlišnej situácii v hernej praxi, keďže Juventus v rýchlom tempe dohrával ligu, kým Lyon po predčasne ukončenej najvyššej francúzskej súťaže odohral od marca jediný súťažný duel - minulý piatok prehral vo finále Ligového pohára s PSG po jedenástkovom rozstrele. "Je to anomália. Vôbec nevieme, kto je v akej forme a aký bude mať odlišný počet zápasov v nohách vplyv na tímy. Videl som Lyon hrať finále Ligového pohára proti PSG a ich hráči mali prekvapujúco dobrú kondíciu. Trocha strachu z neistoty pred duelom nám môže urobiť jedine dobre. Záver Ligy majstrov sa dá ťažko predvídať, každý tím na tom bude inak, ale myslím si, že toto je rok, keď sa môže udiať čokoľvek," vyhlásil tréner Juventusu Maurizio Sarri. Ten sa bude spoliehať najmä na strelecké kvality Cristiana Ronalda, chýbať mu bude pre zranenie stehna krídelník Douglas Costa a po svalových problémoch je neistý štart útočníka Paula Dybalu. Juventus získal domáci titul v predstihu, v záverečných ôsmich dueloch však vyhral iba dvakrát a pripísal si štyri prehry.Lyon skončil v nedokončenej domácej lige až siedmy a ak nevyhrá Ligu majstrov, tak sa v budúcej sezóne prvýkrát od ročníka 1996/97 nepredstaví v európskych klubových súťažiach. V odvete mu pre zranenie bude chýbať obranca Youssouf Koné. "Určite nejdeme do Turína so strachom. Chceme dať aspoň gól a postúpiť. Tento ročník je netradičný a celkový triumf si môže pripísať ktokoľvek. Juventus má v nohách oveľa viac zápasov ako my a aj skúsenejšie mužstvo. Ale všetko je otvorené," myslí si kapitán Lyonu Memphis Depay, ktorému nútená pauza umožnila vyliečiť sa do zranenia kolena a dohrať sezónu v Lige majstrov. Kouč Lyonu Rudi Garcia pred odvetou pre agentúru AFP vyhlásil: "Nebudeme v Turíne iba brániť. Musíme nájsť cestu, ako skórovať. Keď sa nám to podarí, bude ťažké nás vyradiť."