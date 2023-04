LM: Rudiger pred štvrťfinále upozornil na nepredvídateľnosť Chelsea

Madrid 9. apríla (TASR) - Nemecký futbalista Antonio Rudiger varoval, že FC Chelsea nebude v stredajšom prvom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov pre Real Madrid vôbec ľahkým súperom. A to aj napriek tomu, že sa londýnskemu klubu v tejto sezóne v Premier League nedarí podľa predstáv.



"Chelsea má veľa talentov, vďaka ktorým zložila veľmi silné a nepredvídateľné mužstvo. Myslím, že ich chybou je, že sa nemali čas zohrať ako tím," citovala vyjadrenie tridsaťročného obrancu Realu Madrid agentúra DPA.



Rudiger pôsobil od sezóny 2017/2018 do ročníka 2021/2022 v drese FC Chelsea. V sezóne 2020/2021 vyhral s "The Blues" Lige majstrov.