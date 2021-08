LM: Salzburg uspel v play off, premiérovo postúpil aj Šeriff Tiraspoľ

odvetné zápasy play off LM:



Šachtar Doneck - AS Monaco 2:2 po predĺžení (0:2)



Góly: 74. Marlos, 114. Aguilar (vlastný) - 18. a 39. Ben Yedder

/prvý zápas 1:0, Šachtar postúpil do skupinovej fázy/







Dinamo Záhreb - Šeriff Tiraspoľ 0:0

/prvý zápas 0:3, Tiraspoľ postúpil do skupinovej fázy/







Bröndby Kodaň - FC Salzburg 1:2 (0:2)



Góly: 62. Maxso - 4. Sesko, 10. Aaronson

/prvý zápas/1:2, Salzburg postúpil do skupinovej fázy/





Bratislava 26. augusta (TASR) - Šeriff Tiraspoľ sa premiérovo prebojoval do skupinovej fázy Ligy majstrov 2021/2022. Dokázal to ako vôbec prvý klub z Moldavska v histórii. Majster krajiny po domácom triumfe 3:0 remizoval na ihrisku Dinama Záhreb 0:0. Postúpil aj rakúsky Salzburg, ktorý po domácej výhre 2:1 nad dánskym klubom Bröndby Kodaň uspel rovnakým výsledkom aj v odvete.Futbalisti AS Monaco vyhrávali v odvetnom zápase na ihrisku Šachtaru Doneck 2:0 po 1. polčase, no domáci po prestávke znížili na 1:2 a duel dospel do predĺženia. V ňom si v 114. minúte zrazil loptu do vlastnej siete hosťujúci Ruben Aguilar a poslal Ukrajincov do skupinovej fázy. "Kniežatá" sa na jeseň predstavia v Európskej lige.