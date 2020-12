LM: Šancu spečatiť postup majú Dortmund aj Manchester Utd.

Program 5. kola skupinovej fázy Ligy majstrov 2020/2021:



STREDA 2. decembra /SEČ/



E-skupina



18.55 FK Krasnodar - Stade Rennes /Rozhoduje: William Collum (Škót.)

21.00 FC Sevilla - Chelsea Londýn /Artur Dias (Portug.)/



tabuľka:



1. Chelsea 4 3 1 0 9:1 10 *

2. Sevilla 4 3 1 0 5:3 10 *

3. Krasnodar 4 0 1 2 4:10 2

4. Rennes 4 0 1 3 2:7 1



* postup do osemfinále



F-skupina



21.00 Borussia Dortmund - Lazio Rím /Antonio Mateu Lahoz (Šp.)/

21.00 Club Bruggy - Zenit Petrohrad /Serdar Gözübüyük (Hol.)/



tabuľka:



1. Borussia Dortmund 4 3 0 1 9:3 9

2. Lazio Rím 4 2 2 0 8:4 8

3. FC Bruggy 4 1 1 2 3:8 4

4. Zenit Petrohrad 4 0 1 3 3:8 1



G-skupina



21.00 Juventus Turín - Dynamo Kyjev /Stéphanie Frappartová (Fr.)/

21.00 Ferencváros Budapešť - FC Barcelona /Aleksei Kulbakov (Biel.)/



tabuľka:



1. FC Barcelona 4 4 0 0 13:2 12 *

2. Juventus Turín 4 3 0 1 8:4 9 *

3. Dynamo Kyjev 4 0 1 3 3:10 1

4. Ferencváros Budapešť 4 0 1 3 5:13 1



* postup do osemfinále



H-skupina



18.55 Istanbul Basaksehir - RB Lipsko

21.00 Manchester United - Paríž SG /Daniele Orsato, (Tal.)/



tabuľka:



1. Manchester United 4 3 0 1 12:4 9

2. Paríž St. Germain 4 2 0 2 5:4 6

3. RB Lipsko 4 2 0 2 4:7 6

4. Istanbul Basaksehir 4 1 0 3 3:9 3

Bratislava 1. decembra (TASR) - Futbalisti Borussie Dortmund a Manchestru United môžu v stredu spečatiť postup do osemfinále Ligy majstrov 2020/2021. Medzi elitnú šestnástku môže nemecký klub posunúť domáce víťazstvo nad Laziom Rím. Rovnako tri body potrebujú na postup aj "červení diabli", ktorí sa na Old Trafford stretnú s Parížom St. Germain.V Dortmunde sa môže zrodiť aj scenár, ktorý pošle do vyraďovačky oboch súperov. Ak nevyhrajú Bruggy v domácom dueli so Zenitom Petrohrad, Lazio a Borussiu pošle ďalej aj remíza. V Ríme sa v prvom vzájomnom zápase zrodil triumf Lazia 3:1, Dortmund teda má Talianom čo vracať. Zverenci trénera Luciena Favreho navyše cez víkend nečakane prehrali v bundeslige s 1. FC Kolín 1:2. Prehru utrpelo v lige aj Lazio, ktoré doma nestačilo na Udinese 1:3. "," povedal pre web Lazia stredopoliar Manuel Lazzari.Šancu na postup majú aj Bruggy, ale v domácom dueli s Petrohradom musia zvíťaziť. Ak sa v oboch zápasoch F-skupiny zrodí remíza, Bruggy skončia tretie a zaistia si miesto v EL.Šláger v Manchestri bude mať špeciálnu príchuť pre Edinsona Cavaniho. Útočník v júni po siedmich sezónach opustil PSG a je historicky najlepší strelec klubu. V drese Parížanov nastrieľal 200 gólov, z toho 138 vo francúzskej Ligue 1. O svojom gólovom inštinkte presvedčil uruguajský futbalista aj cez víkend v Premier League. Manchester prehrávali na pôde Southamptonu 0:2, no napokon zvíťazili 3:2. Cavani najskôr prihral na gól Brunovi Fernandesovi a potom dvoma presnými zásahmi rozhodol o zisku troch bodov pre United. Víťazný gól vsietil v tretej minúte nadstaveného času. "" pochválil Fernandes svojho spoluhráča na klubovom webe.Manchestru bude na postup stačiť aj remíza, ale iba v prípade, ak Basaksehir Istanbul doma zdolá RB Lipsko. Turecký majster má v tom prípade tiež šancu na postup. V prvom vzájomnom zápase v Lipsku domáci zdolali Basaksehir 2:0. "My sme doma pred dvoma týždňami zdolali Manchester United a to bolo veľmi dôležité, pokiaľ ide o udržanie našich šancí v skupine. Ukázali sme, že máme šancu v ďalších zápasoch. Myslím si, že sme pripravení a v stredu urobíme všetko pre to, aby sme vyhrali," povedal tréner Basaksehiru Okan Buruk pre klubový web. V zostave domácich by nemal chýbať slovenský obranca Martin Škrtel, ktorý v uplynulom ligovom zápase s Denizlisporom (3:3) odohral celý zápas.V E-skupine sa bude bojovať už len o miesto v Európskej lige, keďže Chelsea a Sevilla si vybojovali účasť vo vyraďovačke LM už minulý týždeň. Obaja súperi sa vo vzájomnej konfrontácii stretnú na sevillskom štadióne Ramóna Sáncheza Pizjuána. Dôležitejší súboj v "éčku" je na programe v Krasnodare, domáci tím privíta francúzsky Rennes. Víťaz si vybojuje postup do Európskej ligy UEFA.O postupujúcich je rozhodnuté aj v "géčku", pred týždňom urobili rozhodujúci krok do ďalšej fázy Juventus Turín i FC Barcelona. Taliansky majster v stredu doma privíta Dynamo Kyjev, V Budapešti na ihrisku Ferencvárosu nastúpi FC Barcelona. Tréner Juventusu Andrea Pirlo dostal pred zápasom dobré správy, s tréningom už začali obrancovia Giorgio Chiellini a aj Merih Demiral. Obaja sa doteraz liečili zo svalového zranenia.V drese maďarského majstra by sa mohol dostať do hry slovenský krídelník Róbert Mak, ktorý v sobotňajšom ligovom zápase proti MTK Budapešť (2:0) odohral ako striedajúci štart 16 minút. "Fradi" spolu s ukrajinským tímom bojujú o prienik do EL UEFA, ale o postupujúcom rozhodne až záverečné kolo v skupine, ktoré je na programe o týždeň.