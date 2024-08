LM: Slavia Praha zdolala v 1. zápase Royale Union Saint-Gilloise 3:1

prvý zápas 3. predkola LM:



SK Slavia Praha - Royale Union Saint-Gilloise 3:1 (2:0)

Góly: 19. a 41. Chorý, 57. Dorley - 73. Bužek (vl.), ČK: 85. Fuseini (Royale)

/za domácich Schranz celý zápas, Tomič na lavičke náhradníkov/



Bratislava 7. augusta (TASR) - Futbalisti Slavie Praha majú nakročené do play off o účasť v skupinovej fáze Ligy majstrov. V úvodnom stretnutí 3. predkola zvíťazili nad Royalom Union Saint-Gilloise 3:1. Dva góly domácich strelil Tomáš Chorý a tretí pridal Oscar Dorley. Slavia nakoniec strelila aj štvrtý gól, keď si zrazil loptu do vlastnej brány Alexandr Bužek. Slovenský reprezentant Ivan Schranz odohral za domácich celý zápas.