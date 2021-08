LM: Slavia v prípade postupu v play off proti Klužu alebo YB Bern

žreb play off LM



majstrovská vetva



FC Salzburg - Bröndby IF

víťaz CFR Kluž/Young Boys Bern - víťaz Ferencváros Budapešť/Slavia Praha

víťaz Malmö FF/Glasgow Rangers - víťaz Olympiakos Pireus/Ludogorec Razgrad

víťaz Crvena Zvezda Belehrad/Šeriff Tiraspoľ - víťaz Dinamo Záhreb/Legia Varšava



ligová vetva



víťaz AS Monaco/Sparta Praha - víťaz KRC Genk/Šachtar Doneck

víťaz Spartak Moskva/Benfica Lisabon - víťaz PSV Eindhoven/FC Midtjylland



Kalendár LM 2021/2022:



3./4. augusta: prvé zápasy 3. predkola

10. augusta: odvety 3. predkola

17./18. augusta: prvé zápasy play off

24./25. augusta: odvety play off

26. augusta: žreb skupinovej fázy

14./15. septembra: 1. kolo skupinovej fázy

28./29. septembra: 2. kolo skupinovej fázy

19./20. októbra: 3. kolo skupinovej fázy

2./3. novembra: 4. kolo skupinovej fázy

23./24. novembra: 5. kolo skupinovej fázy

7./8. decembra: 6. kolo skupinovej fázy

13. decembra: žreb osemfinále

15., 16./22., 23. februára 2022: prvé zápasy osemfinále

8., 9./15., 16. februára: odvety osemfinále

18. marca: žreb štvrťfinále, semifinále

5./6. apríla: prvé zápasy štvrťfinále

12./13. apríla: odvety štvrťfinále

26./27. apríla: prvé zápasy semifinále

3./4. mája: odvety semifinále

28. mája: finále (Petrohrad)

Nyon 2. augusta (TASR) - Futbalisti Slavie Praha sa v prípade postupu do play off Ligy majstrov 2021/2022 cez Ferencváros Budapešť stretnú s úspešným z dvojice CFR Kluž - Young Boys Bern. Rozhodol o tom pondelkový žreb v sídle Európskej futbalovej únie (UEFA) vo švajčiarskom Nyone.Úvodné stretnutia play off sú na programe 17. alebo 18. augusta, odvety sa uskutočnia o týždeň neskôr. Švajčiarsky tím v 2. predkole postúpil na úkor Slovana Bratislava, slovenského šampióna vyradil po výsledkoch 0:0 (vonku) a 3:2 (doma). Slavia sa vlani prebojovala do štvrťfinále Európskej ligy UEFA, kde bol nad jej sily Arsenal Londýn. V kádri českého tímu figuruje dvojica slovenských legionárov - letná posila z Jablonca Ivan Schranz a Jakub Hromada. Ak by sa namiesto Slavie prebojoval do play off Ferencváros, zahral by si o postup do skupinovej fázy reprezentačný krídelník Róbert Mak.V drese Genku bojuje o miestenku v európskom pohári číslo jeden stredopoliar Patrik Hrošovský. Jeho tím sa v prípade postupu cez Šachtar Doneck stretne v play off s víťazom súboja medzi AS Monaco a Spartou Praha. V českom tíme pôsobí trojica Lukáš Štetina, Dávid Hancko a Dominik Holec.