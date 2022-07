LM: Slovan a Ferencváros oživia spomienky na dávnu rivalitu

2. predkolo LM 2022/2023 - 1. zápas:



Ferencváros Budapešť - ŠK Slovan Bratislava /streda 20. júla, 20.00 h, Groupama Arena/



rozhodcovia: Burgos - Palomar, Nunez (všetci Šp.)

Budapešť 19. júla (TASR) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zabojujú o postup do nasledujúcej kvalifikačnej fázy Ligy majstrov proti dávnemu rivalovi. V stredajšom úvodnom stretnutí 2. predkola nastúpia na štadióne Ferencvárosu Budapešť (20.00) a pokúsia sa vypracovať si čo najlepšiu východiskovú pozíciu do domácej odvety, ktorú odohrajú o týždeň neskôr.Tímy sa stretli pred tridsiatimi rokmi v 1. kole súťaže, ktorá sa v sezóne 1992/1993 premiérovo hrala pod značkou LM. Slovan zvíťazil v prvom zápase na "starom" Tehelnom poli jednoznačne 4:1 aj vďaka dvom gólom Petra Dubovského. V budapeštianskej odvete remizoval 0:0 a postúpil do ďalšej fázy, kde nestačil na neskoršieho finalistu AC Miláno. Podobný scenár v dvojzápase slovenského a maďarského zástupcu by "belasých" potešil aj tentoraz, no kým po obrate v gruzínskom Batumi a triumfe 2:1 po predĺžení panovala v kabíne eufória, náladu zrazila nečakaná prehra v úvodnom kole Fortuna ligy na ihrisku nováčika z Podbrezovej 1:2.," vyhlásil obranca Vernon De Marco, ktorý bol v sobotu pri absencii stredopoliara Vladimíra Weissa ml. kapitán obhajcu titulu. Tréner Vladimír Weiss st. vymenil v porovnaní s duelom v Batumi všetkých jedenásť členov základnej zostavy, proti Ferencvárosu sa však dá očakávať návrat viacerých dôležitých hráčov. "," dodal stredopoliar Juraj Kucka, ktorý hral v Podbrezovej od 58. minúty.Nová sezóna maďarskej ligy sa ešte nezačala, Ferencváros ako úradujúci majster vyradil v 1. predkole Tobol Kostanaj po remíze 0:0 v Kazachstane a suverénnom triumfe v domácej odvete 5:1. Súboj v Groupama Arene s kapacitou pre 22.000 divákov povedú rozhodcovia zo Španielska na čele s hlavným arbitrom Ricardom de Burgosom. Slovan v prípade postupu narazí v 3. predkole LM na úspešného z dvojice Karabach Agdam a FC Zürich. Ak cez Ferencváros neprejde, v 3. predkole Európskej ligy naň bude čakať zdolané mužstvo z dvojzápasu medzi Maccabi Haifa a Olympiakosom Pireus.