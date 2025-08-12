Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
LM: Slovan na Kajrat so silnou ofenzívou, v základe aj s Makom

Na snímke futbalisti Slovana sa tešia z gólu na 2:0, zľava Kevin Wimmer, Vladimír Weiss ml. a strelec gólu Róbert Mak počas prvého zápasu 1. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - FC Struga v stredu 10. júla 2024 v Bratislave. Foto: TASR - Martin Baumann

V defenzíve sa proti kazašskému tímu predstavili Cesar Blackman, Guram Kašia, Kevin Wimmer a Sandro Cruz.

Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava nastúpili na odvetný duel 3. predkola LM na domácej pôde proti Kajratu Almaty v bránke s Dominikom Takáčom. V defenzíve sa proti kazašskému tímu predstavili Cesar Blackman, Guram Kašia, Kevin Wimmer a Sandro Cruz. V strede poľa boli Kenan Bajrič s Markom Toličom, nad nimi trio Tigran Barseghjan, Vladimír Weiss ml. a Róbert Mak a na hrote operoval David Strelec. Tímy nastúpili v týchto zostavách:

ŠK Slovan Bratislava: Takáč - Blackman, Kašia, Wimmer, Cruz - Bajrič, Tolič - Weiss, Barseghjan, Mak - Strelec

Kajrat Almaty: Zaruckij - Tapalov, Sorokin, Martinovič, Mata - Glazer, Gromyko, Arad - Jorginho, Edmilson, Satpajev
