LM: Slovan po roku opäť v Mostare, Weiss: Bude to vyrovnané

1. zápas 2. predkola LM:



utorok 25. júla



21.00 HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava



/Gradski Stadium Mostar, rozhodujú: Van Driessche - Vanyzere, Hillaert (všetci Bel.)/

Bratislava 24. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava si v európskych súťažiach po roku opäť zmerajú sily s tímom Zrinjski Mostar. Vlani po dramatickom dvojzápase postúpili zverenci Vladimíra Weissa st. do skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy. Na štadióne Gradski prehrali "belasí" 0:1, no doma po triumfe 2:1 zvládli aj rozstrel z 11 m. S klubom z Bosny a Hercegoviny sa v 2. predkole LM stretli aj v roku 2009, súpera vyradili po výsledkoch 0:1 vonku a 4:0 doma.Zrinjski je majster krajiny za uplynulé dve sezóny a tohtoročnú púť v Európe začal v 1. predkole LM s arménskym tímom Urartu Jerevan. Na pôde súpera triumfoval 1:0, doma však po 90. minútach prehrával 1:2 a keďže v predĺžení sa presadili oba tímy, rozhodnúť musel rozstrel z 11 m. A v ňom si Zrinjski zabezpečil postup. Slovenský majster sa do 2. predkola prebojoval po dvojzápase s luxemburským tímom Swift Hesperange, keď doma remizoval 1:1 a vonku zvíťazil 2:0.Bosnianske médiá po triumfe Slovana v Luxembursku napísali, že Zrinjski sa môže pripravovať na odplatu.povedal Weiss.Tím, ktorý vypadne v druhom predkole LM, bude pokračovať v treťom predkole Európskej ligy. V prvom zápase v Mostare nemôže Slovan počítať so službami Juraja Kucku, ktorý dostal v domácom súboji so Swiftom červenú kartu za pohryznutie súpera. Od disciplinárky dostal dvojzápasový dištanc, jeden duel si už odpykal neúčasťou v odvete 1. predkola. Nastúpiť tak môže v domácej odvete proti Mostaru.Stretnutie na štadióne Gradski budú viesť arbitri z Belgicka, ako hlavný Bram Van Driessche.