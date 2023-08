LM: Slovan prehral v úvodnom dueli 3. predkola s Haifou 1:2

Na snímke stredopoliar Slovana Juraj Kucka oslavuje vyrovnávajúci gól na 1:1 v prvom zápase 3. predkola Ligy majstrov vo futbale ŠK Slovan Bratislava - Maccabi Haifa v stredu 9. augusta 2023 v Bratislave. Foto: TASR Pavol Zachar

prvý zápas 3. predkola LM:



ŠK Slovan Bratislava - Maccabi Haifa 1:2 (1:2)



Góly: 12. Kucka - 5. Pierrot, 15. Sabia. Rozhodovali: Treimanis - Gundermanis, Spasennikovs (všetci Lot.), ŽK: Nitzan, Cornud, 21.375 divákov (vypredané).



Slovan: Borjan - Pauschek (86. Zmrhal), Kašia, Bajrič, Lovat - Savvidis (74. Tolič), Kankava, Kucka - Zuberu (63. Barseghjan), Čavrič, Abubakari (74. Strelec)



Maccabi: Nitzan - Sundgren, Seck, Goldberg - Haziza (63. David), Khalali (63. Podgoreanu), Mohamed, Jaber, Cornud - Sabia (79. Refaelov), Pierrot

hlasy po zápase /zdroj: RTVS/



Vladimír Weiss st., tréner Slovana: "Dnes to bol výborný futbal. Haifa potvrdila svoju kvalitu, no my sme odohrali tiež dobrý zápas. Som hrdý na mužstvo, hráči odviedli skvelú prácu proti kvalitnému súperovi. Brankár Borjan nás podržal vo viacerých situáciách a som rád, že ho máme. Čaká nás tam divácke peklo, no pôjdeme s cieľom vyhrať a pokúsime sa o zázrak."



Juraj Kucka, strelec gólu Slovana: "Bol to dobrý zápas. Oni majú veľkú kvalitu, no škoda takýchto dvoch gólov, ktoré sme dostali. Máme však na čom stavať a môžeme byť viac efektívnejší. Ideme tam zabojovať."

Bratislava 9. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava nezvládli prvý zápas 3. predkola futbalovej Ligy majstrov. V stredu na Tehelnom poli podľahli izraelskému tímu Maccabi Haifa 1:2. Odveta je na programe v utorok 15. augusta v Haife.Všetky góly padli v prvom polčase. Hostia išli do vedenia po zásahu Frantzdyho Pierrota v 5. minúte, v 12. minúte vyrovnal Juraj Kucka. O triumf Haify sa o tri minúty neskôr postaral Diaa Sabia.Víťaz tohto dvojzápasu sa v play off LM stretne s Young Boys Bern, zdolaný tím narazí v play off Európskej ligy na jedného z dvojice Raków Čenstochová - Aris Limassol.Pred vypredaným hľadiskom na Tehelnom poli začali lepšie domáci, Lovatov pokus v 2. minúte z priameho kopu však nebol nebezpečný. O tri minúty neskôr potiahol po ľavej strane loptu Cornud, poslal center na opačnú stranu, kde ju Khalali posunul na Pierrota a útočník Haify zblízka otvoril skóre - 0:1. "Belasých" rýchly gól nepoložil a v 12. minúte vyrovnali. Po rohu Lovata poslal loptu do siete hlavou Kucka - 1:1. Radosť Weissových zverencov však netrvala dlho, pretože o tri minúty neskôr napriahol z 20-metrovej vzdialenosti Sabia a brankár Borjan nemal nárok - 1:2. Aj na tento moment Bratislavčania dokázali reagovať, keď mali veľké šance Lovat a po ňom aj Zuberu, ale oba pokusy Nitzan zlikvidoval. V závere veľmi dobrého a herne zaujímavého polčasu najskôr zaujala strela Hazizu z kraja šestnástky, ktorú Borjan bravúrne vyrazil a o pár sekúnd neskôr odpískal arbiter penaltu. Celú situáciu si išiel overiť cez VAR, ktorý napokon odhalil ruku Pierrota a Slovanisti si vydýchli.Úvod druhého polčasu sa odohrával medzi šestnástkami, Slovan sa pokúšal ohroziť bránu najmä po centroch Lovata z ľavej strany. Nebezpečnú akciu podnikli Izraelci v 58. minúte, keď sa k zakončeniu dostal Khalali, ale jeho pokus Borjan vyrazil. Brankár "belasých" bol v akcii aj o desať minút neskôr, keď vyrazil loptu po strele Pierrota. V 74. prišli na ihrisko Tolič a navrátilec Strelec. Slovan sa snažil vyrovnať, no inkasovať mohol tretí gól po akcii Davida, ktorý sa rútil sám na bránu, ale prestrelil. Na opačnej strane trafil Kankava iba do brvna a hráči slovenského majstra nevyužili ani príležitosť, ktorú mal Tolič.