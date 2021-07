LM: Slovan sa ide do Bernu biť o postup, Pauschek: Musíme hrať tímovo

odveta 2. predkola LM 2021/2022:



streda 28. júla o 20.15 h /štadión Wankdorf, Bern/



Young Boys Bern - ŠK Slovan Bratislava /rozhodujú Peljto - Ibrisimbegovič, Beljo (všetci BaH)/



/prvý zápas: 0:0/

Bratislava 27. júla (TASR) - Futbalisti bratislavského Slovana necestujú do Bernu v porazeneckej nálade. Po domácej bezgólovej remíze s Young Boys si trúfajú potrápiť švajčiarskeho šampióna aj v odvete 2. predkola Ligy majstrov 2021/2021 a zabojovať o postup. Zápas na umelej tráve štadióna Wankdorf je na programe v stredu o 20.15 h, povedú ho rozhodcovia z Bosny a Hercegoviny na čele s hlavným Irfanom Peljtom. V priamom prenose ho odvysiela televízna stanica Dajto.Slovan má za sebou vydarenú generálku, v sobotu v rámci 1. kola Fortuna ligy zvíťazil v Poprade nad nováčikom z Liptovského Mikuláša 4:1. Aj súper "belasých" vstúpil do nového ročníka najvyššej domácej súťaže úspešne. Po dráme vyhral 4:3 v Luzerne aj vďaka dvom gólom amerického útočníka Theosona Siebatcheua, druhý strelil v nadstavenom čase. "" povedal pre klubový web obranca Lukáš Pauschek.Člen širšieho kádra reprezentácie odohral minulú stredu proti Young Boys približne 60 minút, v sobotu absolvoval na pravom kraji obrany plnú minutáž. Rotácia bola výrazná – v základnej jedenástke nastúpili od začiatku len Vernon de Marco a Guram Kashia. "," dodal Pauschek.Slovenský šampión predviedol v prvej vzájomnej konfrontácii s Bernom sympatický výkon. Pred siedmimi rokmi to však bola iná pieseň. Vtedy si hráči Young Boys spravili zo Slovana trhací kalendár. V skupinovej fáze Európskej ligy ho deklasovali 5:0 doma a na Pasienkoch triumfovali 3:1. Tentoraz sa na nich "belasí" pripravili lepšie. "," povedal kormidelník 11-násobného slovenského majstra Vladimír Weiss st, podľa ktorého bude kľúčové premieňanie šancí.Hráči Slovana sa v prípade postupu stretnú v 3. predkole LM s víťazom dvojzápasu medzi Lincolnom Red Imps a CFR Kluž. V prvom meraní síl vyhral rumunský tím na Gibraltáre 2:1. Ak Slovan vypadne, "spadne" do 3. predkola Európskej ligy UEFA a v ňom narazí na zdolaného z tejto dvojice.