LM: Slovan triumfoval v Mostare 1:0, rozhodol Zuberu

Na snímke sprava Jaba Kankava z ŠK Slovan Bratislava a Matej Senič z Mostaru počas zápasu 2. predkola Ligy majstrov HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava 25. júla 2023 v Mostare. Foto: TASR - Martin Baumann

Prvý zápas 2. predkola LM:



HŠK Zrinjski Mostar - ŠK Slovan Bratislava 0:1 (0:0)



Gól: 53. Zuberu. Rozhodovali: Van Driessche - Vanyzere, Hillaert (všetci Bel.), ŽK: Čanadija, Jakovljevič - Barseghjan, Lovat, Borjan, 5000 divákov.



HŠK Zrinjski Mostar: Marič - Čorluka, Senič (46. Jakovljevič), Barišič, Memija – Ivančič (64. Bilbija), Čanadija, Stanič (64. Kožulj) – Tičinovič (64. Jukič), Kiš, Čuže (83. Malekinušič)



ŠK Slovan Bratislava: Borjan - Pauschek, Kašia, Bajrič, Lovat - Kankava, Savvidis - Barseghjan (67. Lichý), Tolič (67. Abubakari), Zuberu (83. Wimmer) - Čavrič (77. Zmrhal)

Mostar 25. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v prvom zápase 2. predkola Ligy majstrov na pôde HŠK Zrinjski Mostar 1:0. Duel v Bosne a Hercegovine rozhodol v 53. minúte Sharani Zuberu. Odveta je na programe o týždeň, v utorok 1. augusta o 20.30 h na Tehelnom poli.Slovanu pred zápasom vypadol pre chorobu zo súpisky Vladimír Weiss ml., ofenzíva "belasých" tak dostala nečakanú trhlinu. S kapitánskou páskou nastúpil namiesto neho Aleksandar Čavrič.Víťaz dvojzápasu nastúpi v 3. predkole proti úspešnejšiemu zo súboja Šerif Tiraspoľ/Maccabi Haifa, zdolaný tím čaká presun do 3. predkola Európskej ligy. V ňom bude jeho súper zdolaný tím z dvojzápasu medzi Breidablikom a FC Kodaň.Domáci podnikli prvú akciu v zápase, no Kašia center do šestnástky odvrátil do bezpečia. Zrinjski mal potom výhodu dvoch "štandardiek" po sebe, ale aj s nimi si obrana Slovana poradila. Mostaru patril prvé minúty duelu, Slovan sa v ofenzíve k ničomu nedostal a v 16. minúte ho podržal Borjan. Brankár "belasých" najskôr sledoval nepresnú strelu Čužeho a potom zlikvidoval pokus Čanadiju. Zverenci Vladimíra Weissa sa prebrali z letargie až po pol hodine, začali viac držať loptu na kopačkách a zlepšená hra im priniesla aj prvú šancu. Lovatov center dostal na hlavu Zuberu, lopta letela tesne nad bránu.Slovan odštartoval dobre aj druhý polčas, keď najskôr Mariča ohrozil Čavrič, z následného rohového kopu sa však nič nebezpečné neudialo. V 53. minúte však zahrával priamy kop z ľavej strany Lovat a Zuberu poslal loptu hlavou do siete - 0:1. Gól musel ešte odobriť VAR. Domáci potom odpovedali akciou, po ktorej sa pred Borjanom ocitlo viacero hráčov, ale túto skrumáž obrana slovenského majstra vyriešila. V 62. minúte domáci pohrozili ešte vážnejšie, keď Čuže dostal loptu na ľavý kraj šestnástky, ale jeho "obaľovačka" išla aj s prispením teču Pauscheka ďaleko vedľa brány. Obaja tréneri po tejto akcii vystriedali niekoľko hráčov, domáci potom mali ďalšiu veľkú šancu. Po centri Čanadjiju sa z jedenástich metrov dostal k hlavičke Kiš, Borjan predviedol skvelý zákrok. Obrana slovenského majstra bola v pohotovosti aj v 79. minúte, keď odvrátila prudký center Čorluku. Záverečný tlak domácich napokon "belasí" ustáli a z Bosny si odviezli cenný triumf. Mohli ho ešte prikrášliť v nadstavenom čase, ale Lovatovu ďalekonosnú strelu brankár Marič vyškriabal na roh./vyslaný redaktor Michal Runák/