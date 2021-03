LM: Štvrtý rozhodca zápasu PSG - Basaksehir dostal dištanc do 30. júna

Paríž 8. marca (TASR) - Rumun Sebastian Coltescu, ktorý bol štvrtým rozhodcom decembrového zápasu skupinovej fázy Ligy majstrov Paríž SG - Istanbul Basaksehir, sa už v tejto sezóne v súťažiach organizovaných Európskou futbalovou úniou (UEFA) neobjaví. Disciplinárna komisia ho potrestala za nevhodné správanie zákazom činnosti do 30. júna, nezistilo sa však, že by porušil články UEFA týkajúce sa rasizmu a iného diskriminačného správania.



Duel francúzskeho a tureckého majstra museli 8. decembra 2020 prerušiť už po štvrťhodine. Incident odštartovala červená karta asistenta trénera tureckého klubu Pierra Weba, toho označil štvrtý rozhodca Coltescu rumunským slovom označujúcim černocha "negru". Výraz vyvolal búrku nevôle, najviac sa ohradil útočník Demba Ba. "Keď hovoríte o bielom, poviete iba ten muž. Ale jeho (Weba) ste označil za 'toho čierneho muža'. Prečo?" - dalo sa odčítať z ruchových mikrofónov, keď Ba vysvetľoval, čo sa mu nepáčilo. "Vy ste rasista," mal povedať tréner Basaksehiru Okan Buruk smerom k Coltescuovi.



Za hostí sa postavili aj niektorí domáci futbalisti. Neymar či kapitán Marquinhos žiadali vysvetlenie od hlavného rozhodcu Ovidia Hategana. Následne hráči Basaksehiru opustili hraciu plochu a nasledovali ich aj súperi. O deň neskôr zvíťazil Paríž St. Germain 5:1. "Nikdy som nemal zámer niekoho rasisticky uraziť. V takýchto prípadoch však niektorí ľudia podľahnú emóciám a zle si to vysvetlia. Ospravedlňujem sa," napísal Coltescu na twitteri.