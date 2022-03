LM: UEFA vyšetrí incident prezidenta PSG v Madride

Nyon 10. marca (TASR) - Európska futbalová únia (UEFA) začala vyšetrovať incident po stredajšom odvetnom osemfinále Ligy majstrov 2021/2022 v Madride. Domáci Real v ňom zdolal Paríž St. Germain 3:1, postúpil do štvrťfinále, čo neuniesol prezident PSG Al-Khelaifi. Rozhodca do svojho zápisu o stretnutí uviedol, že sa snažil vniknúť do šatne arbitrov.



UEFA agentúre DPA potvrdila, že bude zaoberať správou rozhodcu aj delegáta duelu. Incident sa stal v útrobách štadiónu. Šéfa PSG mali rozzúriť verdikty rozhodcov, podľa neho nemal platiť prvý gól Karima Benzemu po faule na brankára Gianluigiho Donnarummu. Podľa denníka Marca si Al-Khelaifi pomýlil kabíny a namiesto šatne rozhodcov začal v záchvate hnevu kričať smerom do miestnosti, v ktorej sa nachádzal delegát Realu Megia Davila. Pritom búchal na dvere a steny. Zamestnanec madridského klubu mal celý incident zachytiť svojim mobilom na videu. Keď Al-Khelaifi zbadal, že situáciu natáča, mal sa mu vyhrážať slovami: "Zabijem ťa". Športový riaditeľ PSG Leonardo sa správal rovnako agresívne a žiadal, aby sa vymazali obrázky z mobilu. Podľa niektorých médií musela dokonca zasahovať polícia. Šéfa PSG utíšili až jeho vlastní bodyguardi, ktorí zabránili väčšiemu vyčíňaniu.