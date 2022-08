LM: Vavro postúpil s Kodaňou do skupinovej fázy

Futbalista Jens Stryger Larsen (vpravo) z Trabzonsporu a Victor Kristiansen z Kodane počas odvetného zápasu play off Ligy majstrov vo futbale Trabzonspor AS - FC Kodaň 24. augusta 2022 v Trabzone. Foto: TASR/AP



odvetné zápasy play off Ligy majstrov:



Trabzonspor AS - FC Kodaň 0:0

/D. Vavro za hostí celý zápas/

/prvý zápas: 1:2, postúpil FC Kodaň/





PSV Eindhoven - Glasgow Rangers 0:1 (0:0)

Gól: 60. Čolak

/prvý zápas: 2:2, postúpil Glasgow Rangers/





Dinamo Záhreb - FK Bodö/Glimt 4:1 pp (2:1, 2:0)

Góly: 4. Oršič, 35. Petkovič, 117. Drmič, 120. Bočkaj - 70. Gronbaek

/prvý zápas: 0:1, postúpilo Dinamo Záhreb/



Bratislava 24. augusta (TASR) - Futbalisti FC Kodaň so slovenským obrancom Denisom Vavrom sa prebojovali do hlavnej fázy Ligy majstrov 2022/23, keď im na to v stredu stačila aj bezgólová remíza na pôde tureckého Trabzonsporu. V domácom drese nenastúpil pre zranenie ďalší Slovák Marek Hamšík. V skupine najprestížnejšej klubovej súťaže si zahrá aj glasgowský Rangers po triumfe na ihrisku PSV Eindhoven 1:0.Dánsky šampión uspel v dvojzápase s tureckým majstrom. V prvom stretnutí v Kodani vyhrali severania 2:1, keď na rozhodujúci gól prihral Vavro. Slovenský reprezentant figuroval v základnej zostave aj v odvete, v ktorej sa dánsky tím sústredil hlavne na defenzívu. Tá slávila úspech, Trabzonspor síce vyslal na súpera až 18 striel, no len tri na bránku a ani v závere nedokázal pretaviť svoj tlak na gól, ktorý by ho posunul aspoň do predĺženia. Kodaň sa predstaví v skupinovej fáze prvýkrát od sezóny 2016/17.Rangers uhrali doma s PSV remízu 2:2 a aj stredajšia odveta bola dlho vyrovnaná. Oba tímy si vypracovali niekoľko gólových šancí, ale vyťažiť z nich dokázali len hostia. Po hodine hry využil zaváhanie domácej obrany chorvátsky útočník Antonio-Mirko Čolak a škótsky tím už tesné vedenie ubránil až do konca. Neúspešný finalista Európskej ligy z uplynulej sezóny sa vrátil do skupinovej fázy najprestížnejšej súťaže po dlhých jedenástich rokoch.Dinamo si spoza polárneho kruhu prinieslo do domácej odvety manko 0:1, no zmazalo ho už v 4. minúte, keď sa presadil Mislav Oršič. O polhodinu neskôr pridal druhý gól Bruno Petkovič a postupové karty držali v rukách hráči Záhrebu. V 70. minúte však vyrovnal Albert Gronbaek a nórsky tím si vynútil predĺženie. V jeho závere rozhodli o postupe domácich striedajúci hráči Josip Drmič a Petar Bočkaj. Záhreb sa tak stal posledným, 32. účastníkom hlavnej časti Ligy majstrov.Zdolané mužstvá z play off sa presunú do skupinovej fázy Európskej ligy. Žreb skupinovej fázy LM sa uskutoční vo štvrtok o 18.00 SELČ v Istanbule.